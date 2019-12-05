揭秘瓜子二手车乱象：泡水车频现，检测报告想改就改

从承诺车况良好不让试车，到车主发现泡水，再到商家强调“居间无责”……面对消费者质疑，瓜子二手车的处理举措让车主“寒透了心”——事发9个月，商先生从嘉兴跑到了北京起诉，却迟迟等不来道歉及赔偿。

更令人震惊的是，这起遭遇绝非个案。

新浪科技在调查中发现，瓜子二手车官网宣称的259项专业检测形容虚设，检测报告更可随意改动，在全国购无法提前看车的情况下，充满着套路。

为何还是屡次出现泡水车的售出？而瓜子口中的“居间无责”是否是在“甩锅”逃避责任？

形容虚设的检测

打开瓜子二手的官网，任意点进一款售卖车型的页面，都会看到“259项专业检测”几个大字，并且会在下方详细展示车辆图片和检测项目，以体现车辆是否存在异常。

如果仅仅看网页，一个靠谱、可信赖的形象展现在眼前，但通过一系列的事件过后，逐渐发现瓜子已经“变了味”。

商先生与瓜子二手车的纠纷开始于今年3月。浙江电视台6频道《1818黄金眼》报道，在瓜子二手车承诺车况良好，不让进行试驾的情况下，商先生将一辆二手奥迪A4开走了，但当时就发现了天窗无法打开，车内只有一个喇叭响，如此情况引起了他的怀疑。

将车开到4S店确认后，商先生得知，在车辆内饰板中存在泥污。更令人震惊的是，在询问保险客服后，发现该车曾因为2016年台风“鲶鱼”导致过车辆损坏。随后当地市场监管局登门，明确表示若存在欺诈，按照法律规定就是一赔三。

事实上，瓜子二手车销售泡水车的情况并非孤例。今年8月，央视财经也曾曝光过瓜子二手车，调查发现其存在泡水车被评“车况正常”，售出车辆“货不对板”，售后部门地址难觅等一系列问题。

今年7月，孟女士更是在瓜子二手车买到未结案事故车，直到去年检的时候才被交警告知，该车曾与一辆挂车发生追尾事故，致车内一人死亡，正在锁定中，禁止交易及买卖。

瓜子也向媒体回应称要进行整改，称要持续提升收车选择标准、车况检测标准，严格规范并坚决执行复检操作流程，但现实情况仍不乐观。

想改就改的报告

在声称整改的两个月后，家住邯郸的王林（化名）经过销售推荐在瓜子的全国购平台，购买了位于北京的一台二手车，检测报告显示车况基本正常，无漏油情况，但让他没有想到的是，经过20多天后，到手的车辆竟是一台事故车。

王林起初是在瓜子网站上看看一些车，并且联系邯郸地区的销售，但销售告诉他有些检测不合适不能卖，并推荐选择全国购的车辆。之后王林看中了一款北京的车辆，便交了1万多元的意向金。随后销售便给他一份检验报告，除了一些地方有喷漆之外，其他基本上都是正常的。

随后的时间里，王林提交了身份证等证件去办相关手续，期间他也想过让朋友帮忙去看车，但销售给他的反馈是公司不让看，只能等车到了邯郸之后才能看。

经过20天的等待过后，王林终于见到了车，但是不交完剩余款项不让试车，他只好将款项付完之后，把车开到了一家修理厂进行查看。

大灯灯管坏了、发动机漏油、变速箱漏油、车轮向右跑偏……刚到手的车辆问题多到一只手都数不过来。更让王林气愤的是，在瓜子方面完全没有看车的情况下，相关人员就一口咬定该车不符合退车标准。

经过投诉之后，瓜子最终派人来进行二次检测，结果发现是一辆事故车，根本达不到收车标准，王林便要求退车，并赔偿近一个月的误工费等等，但对方要求提供发票、工资流水等一系列资料。

更匪夷所思的事情发生了，王林告诉新浪科技，12月3号他在看以前给的报告时发现检验报告被修改了。“原来写无漏油改成了少量漏油，而且评估时间都是10月27号，通过时间没变，但是报告内容发生变化。”王林判断，是瓜子方面直接修改了数据库。

“他们太不负责任了”，在折腾了一个月后，王林希望瓜子能拿出诚意，获得相应的赔偿数额。

套路满满的宣传

在黑猫投诉中，有关瓜子二手车的投诉有超过600单，其中有隐藏在合约之中的每月60元车主保障服务费，也有虚假宣传，销售问题车等一系列问题。

用户“拒绝平庸”详细讲述了自己的购车过程，称在销售的再三催促下，他交了1.7万元订金，并且在没有任何提示的情况下签订了购车合同，只是得到了口头承诺的不符合检测报告的随时退车。

直到一个月后，“拒绝平庸”才看到实车，但车况让他大吃一惊。车辆前脸保险杠有破洞，到处是划痕，“点火之后发动机的声音就像拖拉机”，但销售人员告诉他“没有重大的交通事故，不是火烧，不是水泡车，所以不退”，如此虚假宣传，让消费者直呼被套路。

而对于卖家来说，瓜子方面也存在尾款延期到账等问题。用户“阳阳”在黑猫投诉上称，9月9日跟瓜子签订保卖协议，约定45天可以收到全款，但到了11月25日依然没有收到尾款，但官方工作人员坚称没有违约，直到来了黑猫投诉后，最终得到了解决。

让人寒心的应对

面对正常消费者态度强硬，提车前不能看车，提车后拒绝退车，面对投诉，甚至走法律流程的消费者，瓜子也有一套应对措施。

上文中提到的商先生从嘉兴到了海淀进行起诉，据其表述，瓜子方面在庭上承认车辆曾泡水，但同时强调他们只是居间方无责。

可事实真是如此么？合同上的前任车主表示，女儿为瓜子前员工，瓜子给每辆车50块钱，就把车过户到名下了，而且至今也没收到过钱。对此瓜子公关人员在采访中表示，“这么做也不违法，我们也是为了做好服务。”

从该名公关人员的话语中可以看出，瓜子二手车所作所为是常态。而在另一起纠纷之中，孟女士与瓜子二手车签订的是“车辆买卖合同”，而买卖合同中的甲方是瓜子二手车的员工。

与商先生的做法类似，号称没有中间商的瓜子二手车却把收来的车转移给员工及其亲属，与此同时，通过给他人利益的方式转嫁责任，以此来规避风险，着实让消费者感到寒心。

律师说法：瓜子应承担赔偿责任

面对频繁出现的泡水车事故车，消费者该如何维权？北京市道可特律师事务所合伙人崔志丹律师向新浪科技表示，“如果瓜子二手车明知车辆有问题，而仍对车质量做过明确承诺，则初步认为其存在欺诈。根据《消费者权益保护法》五十五条规定，消费者可以要求三倍赔偿。”

黑猫投诉评审官、广东保典律师事务所主任窦雍岗律师表示，如果瓜子二手车知道车辆为事故车，仍销售给消费者，那么就构成欺诈，消费者依据消费者权益保护法，可以主张退一赔三。如果瓜子二手车对事故车履行了必要的检验检查等义务仍未发现是事故车，那么相应的责任可以适当减轻。

《消费者权益保护法》第五十五条规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定。

另外，在商先生的案件中，瓜子还辩护自己为“居间方无责”，但这是否意味着瓜子无任何责任？崔志丹律师表示，瓜子作为居间方，如果签了合同，收了居间费，就应该履行居间服务和责任。所以对于车辆质量问题，如果存在欺诈行为，则应承担赔偿责任。

“瓜子二手车将所属车辆挂靠在员工及其亲属等自然人名下，再销售给消费者的行为，其实质不是居间行为。”窦雍岗律师认为，在此情况下销售二手车，给消费者造成损害的，瓜子二手车仍然应当承担相应的法律责任。

结语：

车好多集团CEO杨浩涌今年9月发布内部信表示，“在中国，四年是一个商业创新的生死期，创业四年，我们取得了阶段性的领先。”按照目前的态势预测，瓜子、毛豆的主营业务将在今年四季度实现整体盈利。

在汽车消费市场整体下滑的今天，瓜子取得的成绩可喜可贺。但在飞速发展的过程中，同样离不开消费者的支持，在疯狂砸钱投广告抢占市场的同时，如何服务好消费者也成为了必修之课。

然而，泡水车、事故车屡次出现，不断透支着消费者的信任，逃避、强硬、甩锅更是让消费者寒心。

当259项专业检测沦为一个说改就改的空话，没有中间商的瓜子二手车难道像媒体评论的那样“只有中间坑”？