英特尔NUC 10即将到来，十代酷睿将Mini PC带入6核时代

今年下半年，英特尔正式发布了10代酷睿处理器，为笔记本带来了更加强劲的性能，除此之外，英特尔广受欢迎的NUC迷你主机也将迎来升级，借助十代酷睿进入6核心时代。

小而美的NUC，现在更强了

根据Tom's Hardware的报道，英特尔的“寒霜峡谷”NUC 10迷你PC已经开始出现在美国零售商网站上，预计将在12月正式上市。

在迷你主机领域，英特尔NUC和苹果的Mac mini都是不错的选择，不同之处在于英特尔NUC的内存、SSD都是可升级的，而Mac mini则更加封闭，最新款只能升级内存条。

作为英特尔自家的产品，“寒霜峡谷”NUC 10率先升级了十代酷睿处理器，可选i3到i7处理器，外观仍是小而美，性能却大大增强了。以下为曝光的三个配置：

BXNUC10i7FNH：i7-10710U处理器，六核十二线程，主频1.1 GHz，睿频可达4.7 GHz。

BXNUC10i5FNH：i5-10210U处理器，四核心八个线程，主频1.6 GHz，睿频可达4.2 GHz。

BXNUC10i3FNH：i3-10110U处理器，双核四线程，主频为2.1 GHz，睿频为4.1 GHz。

相信众多用户都垂涎十代6核U系列处理器很久了，笔记本出于性能、散热和续航的综合考虑，搭载i7-10710U的产品不是特别多，而在最新的NUC 10上，这颗神U的性能将会得到充分的释放。

i7-10710U，一颗迷人的处理器

对于喜欢NUC的用户而言，一颗性能强、功耗低、稳定性高的处理器是最理想的产品。而现在，英特尔通过不断优化其14nm工艺，6核12线程，TDP 15W的i7-10710U诞生了。

单从纸面数据来看，i7-10710U就足够出彩了，6核12线程，主频1.10GHz，睿频4.70 GHz，搭载了12MB的英特尔智能缓存，TDP只有15W，还有25W的可配置TDP，支持DDR4 2666的内存，最高支持64GB。

很多用户可能会认为这种迷你外型迷你的主机只能用于办公和家庭影音娱乐之类的应用，但在6核i7-10710U加持下，它将会俘获更多内容创作者的芳心。

不久前，koolshare论坛的pufer发表了“寒霜峡谷”NUC 10工程机的评测，结果显示6核i7让它变成了一台性能“小怪兽”。

性能方面，pufer开箱的这款NUC搭载了6核心的i7-10710U处理器，默认状态下cinebench R15多核跑分为1082cb，单核为183cb。

测试者并不甘心让这款处理器在默认状态下工作，在解锁PL1=45W后，Cinebench R15多核跑分达到了1245cb。相比之下，笔者使用的AMD R5 2400G（4C8T，65W）Cinebench R15多核跑分只有775cb，12线程的优势完全显示了出来。

测试者称将NUC 10的PL1设置为35W，单烤FPU最终CPU可以稳定在全核心3.0GHz，89度，而这正是NUC用户最想要的结果——性能、散热和功耗的完美平衡。

新时代，新特性

通过上文，相信大家都对NUC 10的性能有了直观的认识，但NUC 10带来的变化并不只是性能提升这么简单。

首先，NUC 10一个前置USB-A接口换为了USB-C接口。随着现在手机、相机、外设等产品全面升级为USB-C接口，PC前置USB-C将会大大方便用户进行外接配件和数据传输。

根据FanlessTech的消息，英特尔寒霜峡谷NUC将首次官方支持64GB内存，这对于想用NUC 10“干活”的用户来说绝对是个好消息，再加上今年内存价格大跌，用原来一半的价格就可以为心爱的主机插满64GB内存了。

另外，英特尔还为NUC 10配置了远场麦克风，支持微软小娜和亚马逊Alexa。近年来音箱风靡全球，动动嘴就能完成很多工作。现在NUC也迎来了这一新特性，借助强大的小娜和亚马逊Alexa，播放音乐等很多任务不需要敲击键盘就可轻松完成。

最后，也是最能令内容创作者欣喜的是，NUC 10支持了UHS-II SD卡槽，这是第二代的超高速接口，理论传输速度可以达到312MB/s，是UHS-I的三倍，更加适合传输高清照片和视频。

十代酷睿，迷你PC的最佳选择

总的来看，迷你PC算是一款比较小众的产品，它需要用户自己搭配合适的显示器、键盘鼠标等，对于标准系统版本而言，用户还需要自行搭配SSD和内存条，但这同时也是mini PC的魅力所在。

英特尔NUC在mini PC领域已经是标杆式的产品，再加上十代酷睿的强力助攻，预计寒霜峡谷NUC在上市后会受到爱好者的追捧，同时也会吸引一部分内容创作者成为它的忠实粉丝，成为他们“居家”和“旅行”的必备设备。

根据最新的消息，英特尔寒霜峡谷NUC将在12月12日上市，感兴趣的小伙伴可以关注一下。