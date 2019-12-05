金立再成被执行人，不足1个月执行标的累计近3.2亿

12月5日消息，天眼查数据显示，12月5日，金立集团的运营主体深圳市金立通信设备有限公司被新增被东莞市中级人民法院列为被执行人，执行标的约8065万。

深圳市金立通信设备有限公司成立于2002年8月，注册资本为2亿人民币，法定代表人为董事长刘立荣，经营范围包括通信设备的技术开发及销售；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）等。

根据其股权结构，刘立荣为公司第一大股东，持股41.4%，亦为公司最终受益人和疑似实际控制人。

据中国基金报报道，2018年12月，金立确定将进行破产重整，《重组方案框架》文件显示，重组后的金立成立资产管理公司和运营公司，与此同时，深圳中院受理了金立通信破产一案。

据悉，金立集团总负债超200亿元。为何1年前净利润为7.6亿元的金立集团会突然倒塌？金立创始人刘立荣在11月接受证券时报采访时表示，直接原因是资金断裂，根本的原因是长期以来公司都在亏钱。

而业内表示，金立的倒下导火索是刘立荣赌博，加快资金链断裂和破产速度。刘立荣亲口承认赌博输掉了十几亿，引起较大的震惊。

值得注意的是，2019年11月18日至今，金立已第四次成被执行人，执行标的累计约为3.2亿。