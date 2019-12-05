《PUBG Mobile》将获得90fps和10 bit HDR支持

IT之家12月5日消息 在高通骁龙科技峰会上，高通公司宣布了下一代旗舰骁龙865芯片。在介绍骁龙865的游戏性能时，高通透露《PUBG Mobile》获得真正的10bit HDR和90fps模式的支持。

据介绍，骁龙865的性能足以在游戏中实现90fps，让用户充分利用搭载高刷新率屏幕的智能手机。

游戏的视觉效果额将进一步增强，支持真正的10 bit HDR，这将超越《PUBG Mobile》当前的HDR模式。目前游戏设置中HDR模式并没有提供显著的视觉质量提升，预计在10 bit HDR加持后，游戏画面将会有更高的动态范围。

根据高通的官方数据，骁龙865还首次在移动终端上支持144 Hz显示刷新率，为移动HDR游戏提供更高品质的显示和视觉保真度；超现实增强画质（Game Color Plus）通过更多细节、更高色彩饱和度以及局部色调映射实现了游戏画质的提升。目前，骁龙游戏性能引擎（Snapdragon Game Performance Engine）支持面向游戏的毫秒级优化，其支持的自适应、可预测实时系统调谐，能助力实现更长时间的持续稳定高性能游戏体验。全新Adreno 650 GPU支持全新的硬件嵌入特性，例如Adreno HDR快速混合（Adreno HDR Fast Blend），该特性通过优化在复杂粒子系统和渲染中常用的重度混合游戏场景，在部分操作中可实现高达2倍的性能提升。