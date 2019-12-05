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小米有品众筹智米智能暖风机：智能远程操控，2000W快速取暖

2019/12/5 15:39:58来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月5日消息 今天智米智能暖风机在小米有品开启现货众筹，众筹价799元。它具备90°超大广角送风和2000W快速取暖的能力。同时支持智能远程操控。

官方介绍称，智米智能暖风机采用高效PTC陶瓷发热体，具备2000W强劲制暖能力，气流通过的瞬间可强力速热，开机10秒后发热体温度达到可以持续输出暖风的状态，还可90°超大广角动感送风。

智米智能暖风机支持温风、热风两挡模式任意切换和四挡预约定时调整。机器搭载独特的斜向风机叶轮，官方称可有效减少风阻和切割气流带来的摩擦，将运行噪音降低至35.6dB(A)。

除了机身按键之外，智米智能暖风机还配备了2.4GHz无线遥控器，无需对准即可轻松开关调节档位等等。

在智能操控方面，智米智能暖风机支持AI语音操控+手机APP远程控制两种智能操控方式。同时，智米智能暖风机还能和家里接入米家APP的智米除菌加湿器、米家空气净化器等产品进行联动，将空气的温度、湿度、洁净度都控制在自己想要的舒适下。

材质方面，智米智能暖风机整机采用RoHS认证环保材料，内置倾倒断电+过热保护两重安全保障。

体积方面，智米智能暖风机占地面积为0.05㎡。

智米智能暖风机现已在小米有品和有品有鱼现货众筹中，前10000名支付799元全款支持的用户加赠价值249元的智米加湿器。

众筹链接：点击购买

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关键词：智米暖风机

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