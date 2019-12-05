牛津大学比尔·罗斯科：区块链技术要与监管融为一体

网易科技讯 12月5日，由海南省工业和信息化厅主办，海南生态软件园及火币中国承办的“海南自贸港数字经济和区块链国际合作论坛”举行。牛津大学区块链研究中心主任、英国皇家工程院院士、欧洲科学院院士比尔·罗斯科带来主题演讲《区块链应用的机遇与挑战》。

比尔·罗斯科表示他过去十五个月来了七次海南，目前全世界都在面对同样的机遇和挑战，在海南他发现更多合作的机会。

近些年来，比尔·罗斯科一直在研究中国在区块链方面所面临的机遇和挑战，区块链会对政府部门有哪些作用。他表示未来很多国家区块链的价值将会被大众所知道，成为一种共识。很多国家都有不同的标准，很多行业都把区块链推向风口浪尖的位置，不管什么行业，区块链都面临一定的挑战。

目前他认为区块链应用和发展面临七个方面的挑战：

第一，在工程方面，区块链面临一些问题，比如比特币每个币都有一些障碍，也面临安全问题。如何利用区块链技术来整合当地资源，提高使用效率，这是从一点到另一点，如何运输资源的问题。区块链必须确保开放性和公正性，如何确保隐私问题很重要。“需要排除区块链本身存在的弊端，我们称之为惯性。我们如何利用区块链优势，摒弃其劣势。如何更好地加密和整合，区块链就是一个双刃剑，既有优势，也有劣势。”区块链过时的信息需要及时去除掉，保持信息更新，从而避免陈旧数据和过时数据造成干扰，并保证相关信息的安全性和完整性。

第二，在第一次研究区块链的时候，比尔·罗斯科把其称之为老鼠窝，这源于区块链有过多的不确定性，缺乏足够的监管，很多信息都无法溯源。他表示这是区块链的一种弊端，这也会降低用户使用的信任度。如何去除这种匿名性，比尔·罗斯科认为要进行一定的评级，要对人的信用评分或者评级，来降低对整体信用的影响，以此确保区块链的工作即可公开，又可信，要避免犯罪情况，比如非法资产。

第三，加密数字货币的挑战，这是一个数学问题，不是社会问题。在序列上本身就固有这个问题，一般来说区块链和加密数字货币，是协作得很好的，加密数字货币从区块链受益匪浅，有了很大的便利性。比尔·罗斯科说“我们在区块链上存在加密数字货币识别不稳定的情况。加密数字货币与真实货币建设一个关联，或者说二者需要剥离开来，比如加密数字货币应该用在哪些用途。”

第四，效率问题需要建立一些协议，同时还需要确定协议的稳定性，不能够随意更改，需要一个有规模的联盟链，共同快速确定协议。

第五，区块链问题也是鸡和蛋的问题，如何在区块链早期应用潮流中获得第一批参与者，比尔·罗斯科认为中国有一个很有趣的答案，中国在这方面有很多的创新努力，如何来确保中国这么多人冲向区块链，又不会把这个蛋打烂呢？比尔·罗斯科表示看到了中国加大区块链工程建设的努力，同时也增加了犯错的风险。

第六，是私人信息的保护，建立安全系统来保护隐私，因为安全系统涉及方方面面，简直毫无止境。“首先要确保数据是正确的，再次要确保数据使用是安全的。通过区块链的技术，要避免背后的操纵。TEEs是很好的解决方案。”

第七，是监管方面的挑战，数据的使用是经过管理的，比尔·罗斯科的观点是要把使用应用到监管中去。在使用区块链时，要把监管融入其中，让监管成为其一部分。区块链本身并不是完美的，这就是为什么需要监管的原因。

比尔·罗斯科还表示技术要与监管融为一体，这样可以进一步简化监管环境。他认为要让监管变得无感，但是有违规的问题会马上被查出来，通过内化和内嵌的方式，监管会更容易些，使区块链变成自我监管以及通过共识的方式来进行监管，在法律和规则的基础上得到公正的实施，以此来规范区块链的运作。