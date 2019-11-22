一瓶地下水1000元，7万人上当：什么妖孽都能傍上区块链

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今天汐元先给大家讲个故事：



大约八年前的一天，中国一处富钾卤水矿区1号钻井，突然喷射出大量高温浑浊水液。

地质学家研究发现，这些水液来自地表下约万米处被地壳运动封存起来的远古海洋水带。

水液狂喷不止，难以封堵，淹没了周边的农田，形成洼地。



后来，周围的村民无意中发现，在这水液洼池里，竟能让身体漂浮！

更神奇的是，在水里泡过后，身上的颈椎病、风湿病、关节病等慢性病症状竟然也缓解了！

周围的村民都来泡，一传十十传百，这个洼池就被称为神水池。

这件事传到了负责开采这部分矿区的某公司耳朵里。然后，他们将水液的样本带到日本、美国等国家进行检测。

原来，这种水叫做SSGLML量子能水，是蕴藏在地球上的巨大宝藏，能够颠覆人类生命健康状态。

“量子治疗学说”是一种先进的治疗理念，美国《科学》杂志曾专文介绍过。不过这种技术需要一种载体，科学家发现，水是最好的载体。但不能是普通的水，对蕴藏的矿物质微量元素有要求。

而这种水，恰好地处中国！

就是SSGLML量子能水！

随后，这家公司持续和美国进行艰难的技术攻关，并且得到了美国NASA国家宇航局的技术支持，终于将SSGLML做到能够商用，造福千万被疾病折磨的人们！





……

以上纯属瞎扯淡。

关键是，有很多人信了。

多达7万人！

编这个故事的，就是上述的某公司——锦辉国际控股集团有限公司。

他们把一瓶瓶普通地下水包装成“SSG生命能量液”，然后1000元一瓶卖给被忽悠的人。

经营这种能量液的，叫水孕新生公司，它由一家叫做中资创联的区块链技术公司控股。

这个中资创联就是上面的锦辉国际100%控股。锦辉国际的实际控制人叫许嫦容，她关联的有15家公司。

好庞大的组织。



他们干什么呢？围绕这个“神仙水”，编织一个庞大的骗局。

你以为他们只是卖这种地下水？你错了。

他们还开设线下产品体验中心：漂浮馆。

他们说，喝神仙水和用神仙水漂浮结合，才能获得好的效果。

这些漂浮馆在全国不止一处，大约一年以前，人气还很旺。

▲图片来自：浙江卫视新闻资料

来这里的人，接受能量液漂浮的养生理疗，连续六、七天不吃东西，只漂浮、进水。

▲图片来自：浙江卫视新闻资料

为了什么？为了“治病”、“瘦身”。

再看价格，我滴乖乖，单次298，7天5000元！

你可能会问，值得吗？没事儿，他们有各种办法让你相信是值得的。

比如他们有各种洗脑的线下讲座。

发布会上，还找来各路神仙证明产品功效。

得了系统性红斑狼疮的潘女士，用SSG水漂浮七天并喝这个水100天，完全康复！

陆阿姨患有口腔癌，用SSG重生漂浮后，现在已经没啥问题了！

还有书法大师站台，他用SSG水治好了帕金森综合症！

不仅如此，这个集团的董事长还以身试水，用稀硫酸把脸毁容之后，经过SSG水调理，居然全！好！了！

卧槽，这是完全不给医院留一点面子啊。

还有还有，骗子的“传统美德”也不能落。

那就是必须整来一大堆高深、权威的金子往自己脸上贴！

比如说，各种权威证书：

在美国NASA埃姆斯研究中心75周年展会上展出：

联合国环境大会上作为国礼被赠送给各国首脑：

更厉害的是，前联合国秘书长潘基文的夫人，在这款水的调理下治好了乳腺癌！

还有啊，集团领导和诺贝尔奖创始人第四代传人、法国、澳大利亚前总理等各路大神的合照都来了。

如果你不是像汐元这么机智，你能不信吗？

更邪乎的是，这还是一个搞区块链技术的集团。

上面说到的SSG水其实相当于一个宣传的道具，一小瓶1000元，一盒15瓶，也就是15000元。

你买1盒水，就可以成为他们的会员。

成为会员后，基于区块链技术的运转，买了SSG水就可以获得返点，买15万元回报10万元。

为此，他们还制作了自己的App，注册了之后，就有资格发展下线。

怎么激励人们去拉人头呢？他们制定了详细的奖励计划：

四个级别，每卖出一个级别的SSG水，就能得到对应的积分奖励。积分初始30元一枚，会不断上涨。

另外还有一套复杂的奖金制度。

总之，就是用高返利为诱饵鼓动用户去拉人头来提升业绩。

套路是不是很熟悉？没错，就是传销。

借助互联网还有区块链这样的技术炒概念，搞传销，就是这群人的真面目。

从去年开始，这个平台的参与者就陆续有人投诉无法提现。

好在最近，这个案子已经被警方破了，目前已经有部分罪犯落网。

有一组让人惊讶的数字：破案时，这个集团已发展了3万多名会员，层级达到204层，销售额近6亿元，全国近7万人上当！

这个案子看下来，汐元突然想到了自己已经过世的爷爷。

记得他在世前有一段时间，迷信外面买的一种泡酒，说是能治百病，一瓶卖好几百。

当时家里的人怎么劝他都没用。

哥哥去了解了一下，发现卖这种泡酒的公司连个官网都没有，给的联系电话还是假的。

时代不一样了，但很多东西还是没变。

只是骗子们骗术进化的速度，可能远远超过了大众防骗能力增长的速度。

你可能觉得，什么SSG能量液，太扯淡了。

汐元刚看到这个新闻时，第一反应也是这样，这么奇葩的事情都能信，这些人也是活该被骗！

可是，仔细想，汐元觉得自己错了。

现在的骗子已经不局限于玩各种高深的名词、找各路“权威”来背书，更懂得讲故事，蹭区块链的风口，用技术来构建系统，更有实打实的庞大资产。

类似的还有权健，大厦倾塌前就已炼成百亿资产，体系化的模式、组织、理论让无数人洗脑；还有华林集团也曾宣称年销售200亿元，这背后，也是无数被体系洗脑的信徒。

当骗子成功构建了一个系统、体系来骗你，产品本身扯不扯淡已经不重要了。

也许下一次，你可能会看到更荒唐，受骗人更多的案子（当然我们都不希望看到）。

世界就是如此奇妙美丽又危险。

还是一碰不碰的好。

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