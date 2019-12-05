【IT之家评测室】自拍和颜值同样重要，华为nova6 5G首发评测

今日，华为正式发布了nova6系列新机。这次的nova共有两个版本，分别为华为nova6和华为nova6 5G，主打105°前置超广角双摄以及5G SA/NSA双模双卡，其定位的消费人群是喜爱自拍和潮流的年轻人。现在，IT之家已经拿到了华为nova6 5G手机，它的表现究竟如何，我们一起来看一下吧。

说起自拍，很多人想到的可能是微信朋友圈那些形形色色的自拍照。一般来说，这些自拍照以单人或双人居多。但华为nova6 5G却可以让你轻松应对多人自拍。该机前置搭载了一颗3200万像素的自动对焦镜头，一颗800万像素的105°超广角镜头。当打开华为nova6 5G的前置镜头并横向握持时，如果有3个或更多的人进行合影，手机会自动提示开启超广角模式。超广角自拍的好处有两个，一是多人合影时不用担心拍不下所有人，二是在瑰丽壮阔的风景前自拍，能够将自己和身后的景物“一网打尽”。

另外，自拍对手机的距离要求也比较高。很多手机的前置镜头都是定焦，距离不对很容易糊掉，而华为nova6 5G搭载了一枚用于自动对焦的Close loop马达，通过AI算法的加持可以实现手机距离人物20cm至120cm的距离范围内，都能准确对焦在人物的面部，实现“远近都清晰”的效果。它还支持人景分层技术，用以矫正广角所带来的畸变问题，做到人正景也美。有的时候，你想在光线较暗的地方或夜晚自拍，华为nova6 5G的f2.2大光圈和双摄物理虚化，也能助你拍出更好的暗光自拍照。

注：上图为4G套餐下的数据网络测速

那华为nova6 5G的第二个卖点自然就是5G了。现在大家都身处4G和5G的十字路口，对换机的选择往往难以做出决定。如果你对5G的需求很迫切，并且希望手机能够在未来相对较长的时间内获得更快的网速体验，华为nova6 5G就能满足你。它搭载了巴龙5000 5G基带芯片，支持SA/NSA双模双卡全网通。德国莱茵TÜV 基于 5G 网络的特性，对华为nova6 5G进行了多维度测试。华为nova6 5G在数据传输及 OTA 性能、5G ⽹络兼容性、应⽤⽤户体验、功耗、SA 模式验证等测试中表现优异，华为nova6 5G通过技术实力，为年轻用户提供更加长久且值得信赖的5G服务。

NSA组网模式，其核心网实际上是4G网络，并不具备大连接、低时延等特性，而SA组网则更能发挥5G的潜力。巴龙5000 5G基带芯片支持TDD/FDD全频段，采用智能双卡切换技术。在5G网络覆盖时优先选择5G上网，5G信号不佳时自动连接4G网络，让华为nova6 5G能充分应对不同网络、不同组网方式下的通信需求。

除了5G，麒麟990处理器本身的性能也非常强大。它是基于7nm+EUV制程工艺打造八核处理器，拥有2颗A76超大核，2颗A76大核以及4颗A55小核的设计，最高主频可达2.86GHz。GPU部分则采用16核Mali-G76 GPU，性能较前代提升了6%，能效比提升了20%。

这颗GPU针对重载游戏、播放高清视频等高负载场景下容易出现的发热、掉帧、卡顿等问题，进行了系统级Smart Cache分流优化，可以智能分配DDR数据，在大带宽场景下较上一代最高可节省15%的带宽，功耗可降低12%，并支持Kirin Gaming+ 2.0的游戏关联线程优化技术，对GPU进行动态调度，确保手机的性能释放处于合理且最佳的状态。

AI方面，麒麟990处理器采用了自研达芬奇架构NPU的旗舰级芯片，创新设计NPU大核+NPU微核计算架构，能够将视频画面中的每一个人物主体单独识别出来，实现多人物视频拍摄替换背景，甚至可以选择画面中需要保留的人物，做到实时AI人像留色、卡路里识别等独特的功能体验。而自研的Kirin ISP 5.0图像处理技术，通过从摄像头捕获的人脸图像数据，分析出当前人物的心率、呼吸率等健康数据，帮助用户更好的调整状态。

其他配置方面，配备了4200mAh电池和40W输出的SuperCharge快充技术。那IT之家也通过两款游戏对麒麟990的性能进行了测试，在每款游戏的画质和帧率支持都开到最高的情况下，和平精英平均帧数40帧，30分钟游戏耗电8%，正面最高温35.8度，背面最高温35.9度；崩坏3平均帧数58，30分钟游戏耗电9%，正面最高温35.3度，背面最高温36.5度。

说完这些特性之后，我们回过头简单说说外观。IT之家此次拿到的是“普罗旺斯”配色。华为nove6 5G在镀膜工艺上进行了改进，首次采用了双层双镀工艺，将两层纳米级膜片进行组合，叠加出更加丰富的质感。这使得它最终的效果非常特别。在一般光线的情况下，它是那种上紫下蓝的渐变色，但是在较强的光线下，就会呈现出多道彩虹色的光带。某些角度看过去，又只有微微的淡紫色，看得出华为这次还是下了不少功夫的。

另外，华为nova6 5G的后壳还通过3D玻璃工艺以及近似颜色的中框来提升手机的一体感，也让握持手感更加舒服。机身后壳的元素排列非常简单，左上角是华为经典的竖排三摄镜头模组。

这三颗镜头从上到下依次是4000万像素超感光主摄+800万像素3倍光学变焦镜头+800万像素超广角镜头，最底下有一枚双色温补光灯，右侧黑色的部分是激光对焦模组，完美覆盖高清、远焦、超广角等拍摄场景。

来到正面，华为nova6 5G搭载了一块6.57英寸双摄极点LCD全面屏，分辨率为2400*1080、20：9的比例，屏占比高达91.46%，让视野更加广阔。

前置双摄的孔径仅5.08mm，四周的边框部分，也做到左右1.84mm，上下边框分别为2.10mm和3.90mm。整机尺寸为162.7mm*75.8mm*8.98mm。

屏幕顶端有一个隐藏式的听筒，中框右侧有一枚按压式侧边指纹按键，同时也是电源键。按键的面积其实并不大，但指纹解锁的准确性挺高，解锁速度也不错。

手机底部依次是复式双Sim卡槽、麦克风、USB-C接口以及扬声器。除了我们手上这台普罗旺斯配色外，还有蜜语红、苏音蓝、亮黑色三种颜色。整体看下来，华为nova6 5G在ID设计上传达出一种年轻时尚的感觉，也是nova这个品牌希望传递给用户的。

文章开头我们有提到华为nova6 5G的自拍，那现在我们再来看看它的后置镜头素质如何。这次的主摄，三摄镜头中间的那颗，采用的是RYYB滤光阵列传感器，也是华为nova6 5G被称为搭载超感光相机的重要原因，这枚传感器在暗光环境下，比其他镜头更容易拍出物体和景物的细节，对光线的表达也更丰富。那具体的成像效果，我们一起来看看吧。

白天的五四广场，华为nova6 5G拍出的画面非常通透、干净。虽然开启了AI场景识别，但天空和建筑部分并不做过分的色彩调整，色彩十分自然。建筑的细节也比较锐，解析力很好。

广角模式下，华为nova6 5G对画面的畸变有一定的调整，AI场景识别对建筑和天空的色彩和对比度控制的也比较合适，画面色彩讨喜。解析力方面依旧优秀，天空上飞机飞过云层留下的白线都看得非常清楚。

停泊在港口的客轮蓝海珍珠号正静静感受着海风，阳光从船身右侧照射过来，却丝毫不影响左侧暗部的船身细节，整体的色彩和观感还是不错的，天空中笼罩的薄雾让远处的景物略显发白，近处栏杆的污痕清晰可见。

用大光圈拍摄路边的野玫瑰，花朵主体的细节清晰，色彩真实；四周背景的虚化也很自然，近处的叶片还能稍微看清脉络细节，越远的地方虚化越明显。

来到光线复杂的室内，圣诞的气氛愈发浓烈。商场的一处入口，华为nova6 5G对高亮字牌的处理比较到位，整体的色彩还原准确。远处顶部的吊灯，每一枚灯泡的光线都非常均匀，没有出现任何过曝或者是眩光的情况。

凑近拍摄顶部的吊灯和圣诞元素的装饰挂牌。画面非常的纯净，每盏吊灯灯罩部分的细节和灯泡部分的钨丝都一清二楚，天花板处较暗铁网后的细节也拍到了不少。可以说是非常完美的还原了现场的情景。

吊灯下面的一处圣诞礼物假景以及背后的彩墙，色彩非常的丰富，折射的景物也非常复杂。华为nova6 5G都很好的还原出来，特别是倒映在彩墙上的吊灯细节，都非常清晰的表现出来。

另一处光线更暗的商场角落，充斥着各种高亮的广告灯牌，以及聚光效果很强的点光源。华为nova6 5G的测光和曝光非常准确，超感光镜头以及AI算法的结合，让画面真正做到暗部不过曝，亮部有细节。倒影和光线照射形成的亮部区域也不会混杂在一起。

来到室外，超感光镜头真正发挥出作用。商场外的路口，各种灯光交错在一起，华为nova6 5G都能够很好的区分。昏黄的路灯下大爷看表的神情、红绿灯的指示标识、远处半秃不秃的树木以及小区楼层上窗户的条条框框，哪户人家开灯都看得清清楚楚。天空部分虽然被一层雾气包裹，但画面依旧纯净。

海边的五四广场，默认模式下画面亮度稍显暗淡。不过天空非常纯净，五月的风雕像和背后巍峨高耸的大楼那一道道光带的轮廓，都很好的表现出来。

在开启夜景模式拍摄之后，画面的亮度提升了一档。更多的细节展现出来。亮部依旧不过曝，天空也纯净如绸。甚至连五月的风周围不断变色的三头射灯所照出的彩光都分辨的一清二楚。

普通模式下即使变焦到3倍，依然能够非常清晰的拍清楚漆黑海面对岸的奥运五环以及旁边被暗光照亮的建筑，五环被水面倒映成五条彩带，十分漂亮。

五倍变焦下，远处高楼顶部的Logo和一条条灯带的细节清晰可辨，远雄二字轮廓清晰不过曝也没有光晕溢出，天空部分也非常纯净，没有导致画质劣化的噪点。

极弱光环境下，华为nova6 5G凭借RYYB滤光阵列的超感光镜头，将黑暗中的一切尽收眼底，本身高亮的广告牌没有过曝，周围漆黑一片的地方细节也非常丰富。

不论是白天还是黑夜，室内还是室外，nova6 5G的成像素质都十分不错，而且在夜景的表现上它的优势非常明显，足够带给用户随手拍出好照片的体验。

最后我们来看看它的续航和充电。华为nova6 5G配备了一颗4200mAh的电池，标配充电头的输出功率最高为10V/4A，也就是40W。在IT之家的续航测试中，我们按照以下测试环境：系统亮度50%，音量50%，Wi-Fi、蓝牙开启进行测试，测试内容及结果如下：

通话30分钟，耗电3%；

Wi-Fi环境下刷淘宝30分钟，耗电8%；

Wi-Fi环境下刷微信30分钟，耗电4%；

Wi-Fi环境下刷《IT之家》App 30分钟，耗电4%；

戴耳机在线听音乐30分钟（息屏），耗电5%；

在线播放《哔哩哔哩》1080P视频60分钟，耗电10%；

玩《和平精英》30分钟，耗电9%；

拍照30分钟，耗电8%。

待机8小时，耗电2%

剩余电量47%

而在充电方面，华为nova6 5G在IT之家的测试中，前15分钟充入26%的电，30分钟充入66%，完全充满总共耗时55分钟，这对4200mAh的电池来说，是个不错的成绩。

总结

nova作为华为家族的年轻品牌，从建立之初它的骨子里就在强调年轻和时尚二词。不同于其他旗舰重点宣传性能或设计，华为nova6 5G更强调自拍和5G等年轻一代更加关注的点。在外观及ID设计上，也尽可能迎合年轻人的口味。不过，在时尚的外表下，华为nova6 5G的性能、拍照甚至是续航方面，表现都比较不错。在nova星人眼里，旗舰不一定样样都是顶级，也不一定面面俱到，但一定要有个性、看着和用着舒服，这也是nova想传递给消费者的。