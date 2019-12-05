华为终端服务热线换号：12月6日启用，与原号同步使用

在今日的华为nova 6发布会上，华为消费者业务手机产品线总裁何刚宣布，华为终端服务热线启用新号。

华为终端服务热线新号码均以950开头，后接800、801、805，分别对应全国终端服务热线、华为终端VIP热线、华为商城热线。官方表示华为终端服务热线7*24全天候服务，2019年12月6日正式启用，原服务热线4008308300同步使用。

具体如下：

全国终端服务热线：950 800

华为终端VIP热线：950 801

华为商城热线：950 805