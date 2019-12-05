华为陈黎芳：华为针对李洪元事件声明不是以势压人

12月5日下午消息，华为高级副总裁陈黎芳今日在清华大学的讲座中提到近日的李洪元事件。她称，华为举报李洪元一定不是为了30万的离职补偿，而是因为华为不是公权力部门，这超出了华为一个企业可以做的事情。因此，华为依法做了举报，要有足够的耐心来看李洪元到底犯的是什么事情。

此次讲座的主题为华为公关部的工作方法论，因为倍受媒体关注而临时变更了地点。

根据媒体报道，在提问环节有人问到，华为消费者业务CEO余承东近日在微信群转发《任正非重磅讲话！原来，这才是华为事件的真相》的文章。该文章称华为遭遇来自美国、竞争对手和媒体的黑公关。

陈黎芳回应称：首先，我不代表华为公关部。华为公关部此前已经做过回应，我在这里不再讲。

陈黎芳表示，余承东确实转发了。“凡是替华为说话的，他都转发了。其实余承东就是受不了委屈。”

她还提到华为举报李洪元的原因，称这件事超出了仲裁纠纷的范围。“华为举报李洪元，一定不是为了30万的离职补偿，而是因为华为不是公权力部门，这超出了华为一个企业可以做的事情。因此，华为依法做了举报，我们要有足够的耐心，来看李洪元到底犯的是什么事情。”

对于此前华为针对李洪元事件的声明，陈黎芳说并不是华为以势压人。“这次的声明与孟晚舟事件的声明是一样的，相信法律，用法律来解决问题。华为追求的是过程透明。”