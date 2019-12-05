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阿里巴巴成立新公司“斑马智行网络（杭州）有限公司”

2019/12/5 17:37:05来源：网易科技作者：-责编：沧海评论：

凤凰网科技讯12月5日消息，据天眼查数据显示，11月29日，阿里巴巴成立了斑马智行网络（杭州）有限公司，注册资本为1000万元人民币，法定代表人为菜鸟ET实验室主任张春晖。

公司经营范围包括计算机网络技术、通信技术、电子技术、计算机系统技术、电子商务技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让等。斑马智行网络（杭州）有限公司由浙江天猫技术有限公司持股70%，淘宝（中国）软件有限公司持股30%，疑似实际控制人为淘宝中国控股有限公司。

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关键词：阿里巴巴斑马

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