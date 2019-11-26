时隔7年重归港股，阿里巴巴开启航海新时代

“我们已经准备好了，香港我们来了！”港交所上市现场，阿里巴巴董事局主席张勇有些激动。

11月26日，阿里巴巴在港交所正式挂牌，股票代码[9988.HK]，挂牌首日开盘价187港元/股，较发行价每股176港元高开6.25%，总市值4.04万亿。

至此，阿里巴巴完成了长达5年的回港上市长跑。张勇表示，今年也是阿里巴巴20周年，我们回到香港上市了，我们迎来了一个重要里程碑。

时间拨回2014年纽交所上市时，阿里巴巴邀请了来自内地的8位客户，但今天在港交所，阿里巴巴邀请的主要是10位国际客户。张勇称，这代表了阿里的未来，代表着阿里的全球化。

“5年前，我们曾经遗憾地错过香港，然而因为香港的创新，香港资本市场的改革，今天我们能够实现5年前的愿望，感谢香港，感谢港交所。”张勇说，站在今天时代的大潮面前，阿里巴巴作为一家相信社会美好，相信社会明天的公司，会牢记初心，共同去探索数字经济时代，让天底下没有难做的生意。

站在上市的节点，再回看阿里巴巴的回港之路，令人百感交集。从2007年初次登陆港交所，到2012年退市，再到2014年被迫转战美股，最后兜兜转转，终于再次回到港交所的怀抱。12年来，阿里巴巴经历了互联网的潮起，也经历了市场的低谷。如今港股归来，阿里巴巴虽已成长为一个庞大的商业帝国，然而当钟声落下，阿里感慨最多的，依然是最质朴的“初心”和“使命”。

阿里与港交所的恩怨情仇

联姻、分手、摩擦、再联谊，阿里与港交所的恩爱纠葛可追溯到12年前。

2007年，阿里巴巴将集团彻底拆分，主营的B2B业务（1688.com）赴香港上市，共募资116亿港元，创港股融资纪录。这是阿里巴巴第一次联姻香港，也开启了后续纠葛不清的港股上市路。

阿里巴巴挂牌首日，开盘价13.5港元，收报39.50港元，较发行价涨190%。市值超200亿美元，一跃成为中国最大、亚洲市值第二的互联网公司，紧逼雅虎日本。

但随后因2008年金融危机，阿里巴巴公司股价一路暴跌，从高峰期的40多元跌至6元左右。国内的B2B业务也不断萎缩，最终在2012年，阿里巴巴B2B公司不得不选择进行私有化，退出港交所。

私有化一年后，阿里巴巴带着“同股不同权”的合伙人制度，决定再战港股。然而，港交所并不认可合伙人制度，也不接纳“同股不同权”，阿里巴巴和港股的再度联姻失败。

港交所总裁李小加曾撰文分析阿里巴巴所带来的各种矛盾和冲突。他用十个不同身份的人物，写出了十种不同的立场，例如有：

“传统先生”认为，香港不曾为任何公司妄开先例，好端端的为什么要改？“创新先生”认为，多层股权制的好处显而易见，香港却墨守成规；“务实女士”认为，错过了中国下一轮上市大浪潮，香港就会输掉；“道德先生”表示，不能为了赢得一两家大型公司，就出卖香港精神；“未来小姐”认为，为了香港的未来，给新经济公司的创始人一些特权没什么不可以；“程序先生”认为，不能为了迎合新来者而朝令夕改，如果要修订规则，就必须走公众咨询的程序，确保所作的改变经得起时间的考验。

港交所态度坚定，阿里巴巴的千亿美元IPO被迫放弃香港，转向美国。2014年9月，阿里巴巴赴纽交所挂牌上市，融资金额达250亿美元，阿里巴巴成了当时全球规模最大的IPO。

上市之后，阿里巴巴的股价更是一路高歌猛进。阿里每一次市值的增加，港交易所的心就痛一次。更令港交所焦虑的是，由于没有以正确的姿势拥抱新经济，科技企业和“新经济”股票不得不在中国和香港以外的地方筹集资金，香港的金融中心优势正在慢慢失去。

2017年2月，香港前财政司司长梁锦松在一次演讲中公开表示：“前几年没有让阿里巴巴在香港上市，是个很重大的错误。”同年，市场开始传言阿里将在国内二次上市，阿里回应，“赴美上市那天就说过，只要条件允许，我们就回来，这个想法没有变过。”

2018年初，“痛定思痛”的香港决定接纳双层股权结构的公司上市，同时允许尚未盈利的生物科技公司赴港上市，该政策于4月30日起生效。阿里巴巴集团创始人马云表示，公司将“认真考虑”在港交所上市一事。

“阿里百分之百会回来的，只是时间长短的问题。阿里回香港还是上海，这是他自己的选择“。今年5月底，港交所CEO李小加在谈到阿里巴巴回归港交所的问题时说。

6月，为了更好地给香港上市铺路，提高融资活动和发行新股的灵活性，并吸引新的投资者，阿里巴巴宣布进行股份分拆，每股股份“一拆八”，以更低的每股股价增加可发行的股票数量。

阿里巴巴VIE结构简图（图片来源：阿里巴巴2019年港股IPO招股书）

迎战腾讯，谁是“港股之王”

如今重回港股，阿里将与昔日的“港股之王”腾讯直接对垒，腾讯是否会受到挑战，谁又将成为未来的港股巨头？

腾讯曾是当之无愧的港股之王，其2019年前三季度累计成交金额达1.08万亿元，约占恒指指数总成交金额的6.5%，是港股市场目前交易额占比最大的上市公司。

其实最近几年，阿里与腾讯都在港股以投资的方式布局触角。猎云网不完全统计，目前，阿里持有的港股上市公司有5家，分别为阿里健康、阿里影业、亚博科技控股、云锋金融、宝宝树；腾讯持有的港股上市公司有7家，分别为易鑫集团、阅文集团、美团点评、微盟、猫眼娱乐、梦创天地和华谊腾讯娱乐；此外，阿里和腾讯共同持股众安在线。从阿里和腾讯各自持有的上市公司数量上看，腾讯更占优势。

从双方持股比例上看，阿里控股居多，而腾讯更多是参股。这其实和阿里腾讯的投资布局风格有关。阿里是“中心化”布局，一切围绕阿里的生态，尽可能控股和协同更多的公司。腾讯则是“去中心化”式布局，如散兵游击，企业之间也难以协同，甚至会彼此竞争。

西南证券将阿里的商业模式称为收“税”，即为企业提供平台、支付、物流、内部管理、云等服务并掌握定价权；将腾讯的的商业模式称为收“过路费”，即基于免费产品（QQ、微信等）吸引巨大流量，然后基于这些巨大流量不断开发更多的增值服务，腾讯的角色就是在流量涌动的大河里设置关卡和大坝，从中抽取能量。

从阿里在港股布局的公司不难看出，阿里健康支起阿里的医疗版图，阿里影业支撑阿里的文娱野心，宝宝树协同阿里的电商布局。

数据显示，截至6月30日，阿里巴巴拥有约710家在中国设立的子公司和并表实体，530家在其他国家和地区设立的子公司。这些业务分为核心商业、云计算、数字媒体及娱乐、创新业务四大类。

腾讯则无明显的业务矩阵，如此一来，腾讯虽控股了大量企业，但在业务展开和资本市场竞争方面，可能不具备很强的优势。不过，依托强大的流量优势，腾讯布局的企业单兵往往能迅速崛起，并拥有极强的单兵作战能力。

随着阿里赴港上市，将带来强大的示范效应，会吸引越来越多的创新企业登录港股。同时，在港的“阿里系”与“腾讯系”企业也会增加。未来，阿里与腾讯的这把“摩擦之火”会在港交所如何交战，我们拭目以待。