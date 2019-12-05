5G套餐太贵？卢伟冰宣布Redmi K30还有一个4G版本

IT之家12月5日消息 今天晚上，小米卢伟冰宣布，Redmi K30还有一个4G网络版本。

卢伟冰表示，5G网络刚刚铺开，加上目前运营商5G流量费还比较高。如果你觉得套餐太贵，别担心，#Redmi K30#还有一个4G网络版本可以选择。

根据此前官方公布消息，Redmi K30系列拥有6.67英寸挖孔屏，4.38mm孔径，双摄前置相机放于右上角。硬件方面，搭载高通骁龙765G新一代5G移动平台，支持SA/NSA 5G双模。Redmi K30 5G版手机支持30W快充，内置4500mAh电池。此外，这款手机采用侧边指纹传感器。

Redmi K30系列手机采用后置四摄设计，中间带有一个圆环设计。官方对于这个圆环的设计也做出了解释，称方形是科技时代的语言，蕴含工业感的同时也带来了焦虑感。与之对应的“圆”，是东方美学的精神符号，代表自然、圆满美好。

此前高通发布了骁龙765和骁龙765G 5G移动平台，据了解，骁龙765系列采用了目前最顶级的7nmEUV工艺，相比8nm工艺功耗降低35%。EUV是采用波长13.5nm的极紫外线光刻技术，可以在SoC硅基上进行更为精密的光刻，实现更小的沟道。比主流193nm波长光源，光刻分辨率提升了约3.3倍。

5G方面，骁龙765G采用了目前最先进的5G SoC方案，集成骁龙X52调制解调器及射频系统，支持SA/NSA双模。官方介绍称，在SoC内部集成了5G模块，相较早期分离式5G方案，集成度更高、体积更小、功耗也有一定优势。