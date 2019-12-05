调查：中国消费者对电动汽车的热情远高于欧美

北京时间12月5日晚间消息，据国外媒体报道，咨询服务公司OC&C Strategy Consulting今日公布的一项调查结果显示，对于电动汽车、自动驾驶汽车，以及共享汽车服务，中国消费者的热情要远高于欧洲和美国的消费者。

当前，许多汽车厂商、网约车服务提供商和科技公司都在投入巨资，来研发价格昂贵的电动汽车或自动驾驶汽车。但与中国消费者相比，西方国家的一些消费者似乎并不感兴趣。

OC&C Strategy Consulting的调查结果显示，超过90%的中国消费者表示，他们会考虑、可能或肯定会购买电动汽车。但在接受调查的美国消费者中，只有约50%的人将电动汽车作为下一次购买的目标。在欧洲，该比例在64%至77%之间。

当前，全球汽车行业正在经历巨大的变化，包括汽车销量下滑，实现雄心勃勃的排放目标的压力，以及部署全自动驾驶汽车提供出租服务所面临的挑战。

调查结果还显示，美国、德国、法国和英国的购车者在很大程度上希望保留汽车的私人所有权（即购买私家车），而超过90%的中国消费者对“完全共享”的出行选项持开放态度。

众所周知，Uber和Lyft等网约车服务提供商一直表示，他们的目标是减少私家车拥有量。

但西方国家的受访者（包括年轻一代）表示，拥有一辆汽车仍是一种重要的地位象征，它提供的便利性和可靠性是汽车共享或出租车服务无法比拟的。

另外，该调查结果还给试图提供“自动驾驶出租车”服务的公司泼了一盆冷水。因为绝大多数受访者表示，他们强烈希望拥有一辆全自动驾驶汽车，而不是与他人共享使用。

总体而言，在调查中，约1/3的西方消费者表示，他们不信任自动驾驶汽车，而只有4%的中国受访者表示不信任。

研究人员约翰·埃维森（John Evison）对此表示，该调查结果表明，汽车行业应该更多地投资于电气化和面向私家车主的服务，而不是“试图创造下一次共享出行革命”。