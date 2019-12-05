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华为Watch GT2新年款发布：售价1588元起，支持微信抢红包提醒

2019/12/5 23:33:13来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

今天华为nova 6 5G手机新品发布会上，华为Watch GT 2新年款发布，12月24日上午10点开始预售，1月1日上午10点正式开售。其中42mm款售价1588元，46mm款售价1688元。

华为Watch GT2新年款46mm采用红黑尼龙编织表带，附赠一条红色氟橡胶表带，搭配雕刻工艺表盘，简约大气；新年款42mm配备红色尼龙编织表带，附赠一条红色氟橡胶表带，表盘圆润如玉，小巧精致。

华为Watch GT2加入了301医院睡眠呼吸暂停研究项目，健康研究项目再升级。此外，新年款新增微信红包提醒功能，助力“手速慢”的小伙伴拼手速抢红包。

据悉，华为Watch GT 2搭载全新的麒麟A1芯片，支持BT/BLE双模蓝牙5.1标准，可实现超高速蓝牙数据传输，拥有智能节电算法2.0以实现智能节电；华为Watch GT 2拥有扬声器和麦克风等元件，用户可通过智能手表进行蓝牙通话，同时华为Watch GT 2内置存储空间也获升级，最多可以存储200首歌曲。

续航方面，华为Watch GT 2 46毫米款续航达2周，42毫米款续航达1周；其他方面，华为Watch GT 2新增了多种运动模式，同时支持水下监测、科学睡眠等功能。

京东HUAWEI WATCH GT2（46mm） 曜石黑 华为智能手表（两周续航+高清彩屏+蓝牙通话+麒麟芯片+心脏健康监测）1488元直达链接
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关键词：华为Watch GT 2华为

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