苹果购买全球首批无碳铝，或用于iPhone/AppleWatch等

北京时间12月6日凌晨消息，据国外媒体报道，苹果公司今日表示，已从全球最大的两家铝供应商的合资企业Elysis购买了有史以来第一批商用无碳铝。

去年5月，力拓矿业集团（Rio Tinto）与美国铝业公司（Alcoa Corp）宣布，双方研发了一款革命性的制铝工艺（即无碳铝），其副产品只有氧气。相较于传统的冶铝工艺，新技术避免了温室气体的直接排放。

为大范围研发新工艺并推动其商业化运作，两家公司还宣布组建合资公司Elysis，旨在进一步研发新工艺。加拿大与魁北克向Elysis公司各投资了6000万加元（约合4694.8万美元），而苹果也向Elysis投资了1300万加元（约合1017.2万美元），旨在推动无碳冶炼工艺技术的研发，并同意提供技术支持。

苹果今日称，首批无碳铝将于本月从美国铝业公司位于匹兹堡的一家研究机构发货，并用于苹果的产品中，但并未透露具体是哪些产品。当前，苹果的许多电子产品都使用铝制外壳，包括iPhone、Apple Watch和Mac电脑。去年，苹果还推出了使用再生铝的Mac机型。

一直以来，铝的生产都是碳密集型的。熔炼过程涉及到电流通过一大块阳极碳块，阳极在这个过程中燃烧掉，释放二氧化碳到大气中。而研发无碳铝工艺，也是对消费者、维权人士和投资者要求矿商和制造商减轻对气候变化影响的回应。

苹果负责环境、政策和社会倡议的副总裁丽莎·杰克逊（Lisa Jackson）今日在一份声明中表示：“130多年来，铝一直都以同样的方式生产。如今，这种情况即将改变。”

据悉，该无碳铝技术使用陶瓷阳极制造铝，只排放氧气，从而消除冶炼过程中的直接温室气体排放。Elysis表示，希望在2024年之前将这项技术商业化。

苹果和Elysis并未透露双方这笔购买交易的规模或成本。Elysis表示，该工艺预计将比传统的铝冶炼具有更低的运营成本。