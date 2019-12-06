华为为何起诉美国联邦通信委员会？

华为的2019年，风波不断。继5月16日美国将华为纳入实体名单后，11月22日，美国联邦通信委员会（FCC）以五票赞成、零票反对的结果，将华为认定为国家安全风险企业，禁止美国乡村运电信营商客户动用政府资金购买该公司的设备或服务。

华为将有30天的时间来对这一禁令进行抗辩，而强制移除设备的最终命令最早也要到明年才会出台。

对此，华为在11月23日就发布声明表示，FCC投票通过禁止运营商使用联邦补贴资金购买华为设备的决定表示反对。“FCC的此项决定基于片面的信息及对中国法律的错误解读，在没有证据的情况下就认定华为构成国家安全威胁，不仅违反了立法的正当程序原则，也涉嫌违法。”

紧接着华为又再次进行了反击。12月5日，华为深圳总部举行发布会，宣布正式在美国法院提交起诉书，请求法院认定美国联邦通信委员会（FCC）有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反了美国宪法和《行政诉讼法》。

华为首席法务官宋柳平在发布会上表示：“仅仅因为华为是一家中国公司就禁止我们，不能解决任何网络安全问题。”他认为，FCC主席Ajit Pai和其他委员未提供任何证据，来证明他们认为华为构成安全威胁的指控。

不仅如此，对于华为提交的多轮事实依据和反对意见，FCC均对这些事实依据和意见完全忽视。可见，FCC的动作是打着安全的幌子，以政治因素驱动而对华为进行的再次打压。

没有证据的强行打压

实际上，FCC的此次举动并不是毫无征兆，而是早有预谋。

自2018年3月FCC就提出这项提议，但FCC主席Ajit Pai和其他委员未提供任何证据，来证明他们认为华为构成安全威胁的指控。

此外，华为和美国农村地区运营商提交了多轮事实依据和反对意见，但FCC却对这些事实依据和意见完全忽视。

华为表示，FCC的通用服务资金主要用于改善农村和偏远地区的电信和宽带互联网服务。没有该项资金的支持，许多偏远地区的美国运营商将无法继续获得有竞争力的华为产品和服务，无法继续为学校、医院、图书馆等公用设施提供可靠、高速的通信服务，美国电信设备市场（尤其是5G网络）的竞争将被弱化，普通消费者也将不得不为网络服务支付更高昂的代价。

禁止运营商购买华为设备，并不能真正改善美国的网络安全状况，FCC对此十分清楚。

“网络安全和用户隐私保护是华为的最高业务纲领，成立30年以来，华为建立了从战略、供应链、研发，到产品和解决方案的端到端的网络安全实践，华为业务遍及全球170多个国家和地区，从未发生过重大网络安全事故，通过全面满足客户的网络安全需求赢得了他们的信任。”

据了解，美国农村地区的运营商，包括蒙大拿和肯塔基的小镇、怀俄明的农场等地区的运营商，之所以选择与华为合作，因为他们认可华为设备的质量和安全性。FCC不应该禁止华为和运营商合作为美国农村地区提供联接服务。

此外，宋柳平表示，如果FCC真的担心电信供应链的安全，他们应该意识到：任何厂商在中国生产的设备都有同样的风险。除了华为、中兴，诺基亚、爱立信等电信设备厂商也在中国生产设备。“用中国生产的一套设备替换另一套在中国生产的设备……政客和安全顾问都是聪明人，他们对这点应该更清楚。”宋柳平表示。

对于FCC没有有效证据的打压，华为认为，FCC违反了美国宪法，并于12月5日，宣布正式在美国法院提交起诉书。

FCC决策将带来恶劣影响

该案的首席律师GlenNager表示，FCC未按照相关标准就通过了这条仅针对华为等中国公司的决定，且FCC自身也承认是针对中国公司。Glen Nager认为，该规则超越了FCC的法定权力，因为FCC没有权力作出国家安全认定，也没有权力基于该判断限制USF基金的使用。此外，FCC也没有国家安全方面的专业认定能力。

事实上，FCC的这项决定不利于提升美国农村地区的联接水平，因为这些地区依赖华为的设备来接入网络，而其他厂商不愿意在“非常偏远、地形条件艰苦以及人口稀少的”地区开展业务。这项禁令以及随后发布的移除和替换华为设备的提案，将带来数亿美元的额外成本，甚至会导致一些小型运营商破产。

华为企业沟通部副总裁宋凯表示，华为在其他厂商不愿意去的地方为美国用户搭建起了网络，即使这些地区规模太小、交通条件不便利，或是不够有利可图，但是华为和这些小型运营商合作是公司一直以来致力于做的事情，这也是华为争取做这件事的权利。

宋凯坦言：“其他厂商将这些地区的用户从他们的客户清单上划掉，将他们定义为低价值客户，但是华为绝不会这么做。”他表示，华为在美国的设备主要销售给40家小型无线和有线运营商，在当地连接学校、医院、农场、家庭、社区大学和急救中心。

“这些小型无线和有线运营商给当地运营商搭起了一条数字生命线，这需要数字通用设备才可以实现，FCC要求美国农村运营商必须要移除已经在网络中安装的华为设备，这将带来数亿美元的额外成本，运营商称若遵守这一规定就将以破产告终。”宋凯表示，更令人痛心的是，移除华为设备并不会让网络更安全。

宋凯进一步讲到：“我们的竞争对手有很多设备是在中国生产的，甚至有一些还与中国国有企业成立了合资企业，而他们的设备却在美国网络当中广泛使用。FCC的一位委员曾经说过，美国差不多40%的网络当中都含有中国生产的设备。针对华为并不会改变这一现状。”

此外，对于这一事件，中国外交部发言人华春莹华春莹在日前的外交部记者会上也发表了看法，如果在安全标准上，一个国家既当运动员，又当裁判员，还老吹黑哨，那它还能被信任么？

确实如此，在没有确切证据的情况下，那些所谓“保护美国利益”的政策，一再以莫须有的罪名对中国企业蓄意抹黑和打压，甚至不惜牺牲美国企业和民众利益，背后深意可见一斑。