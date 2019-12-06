高通谷歌联手：安卓手机最快明年可取代身份证和驾照

IT之家12月6日消息 高通公司和谷歌在Snapdragon技术峰会上宣布，新的骁龙SoC（指新的骁龙865和765）将率先支持Android R新的Android Identity Credential身份凭证API。

这意味着用户能够将其驾驶执照等身份凭证存储在移动设备上，以在线和离线快速确认其身份。这可以大大加快购买商品和服务的身份验证过程，但也可以为移动用户提供额外的安全保护层。

谷歌将于明年推出Android R系统。