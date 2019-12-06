高通谷歌联手：安卓手机最快明年可取代身份证和驾照

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家12月6日消息 高通公司和谷歌在Snapdragon技术峰会上宣布，新的骁龙SoC（指新的骁龙865和765）将率先支持Android R新的Android Identity Credential身份凭证API。
这意味着用户能够将其驾驶执照等身份凭证存储在移动设备上，以在线和离线快速确认其身份。这可以大大加快购买商品和服务的身份验证过程，但也可以为移动用户提供额外的安全保护层。
谷歌将于明年推出Android R系统。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有