英国首相持华为P20 Pro自拍引热议，官方：非首相本人的手机

IT之家12月6日消息 据外媒报道，就在暗示英国将遵守美国立场并禁止华为参与英国电信基础设施建设的第二天，英国首相鲍里斯·约翰逊在参加英国电视台晨间节目“This Morning”后被发现使用华为P20 Pro与主持人自拍。

约翰逊参加了ITV节目《This Morning》中，谈论即将举行的大选和英国脱欧，之后相机捕捉到他与主持人用华为P20 Pro合影，同时相关合照也被发到了他的ins上。

主持人霍莉·威洛比（Holly Willoughby）在接受采访后的一段节目中说：“就在我们停下来的时候，鲍里斯·约翰逊把手机掏了出来，拍了个自拍照。”首相代表后来否认该电话属于约翰逊。

华为代表拒绝置评。

华为P20 Pro在2018年打破了此前由华为P10 Plus创造的欧洲销售记录，涨幅高达316%，其大部分销量来自于英国，法国和德国等西欧地区。

目前加拿大和欧洲国家对美方关于5G建设以及华为的问题上更佳谨慎，华为的手机仍在包括英国在内的欧洲大部分地区销售，英国政府内部仍在对是否应将华为设备继续纳入英国的电信基础设施进行讨论，而英国也推迟了对此事做出最终决定，直到该国12月12日大选之后。

配置方面，华为P20 Pro采用一块6.1英寸OLED全面屏，搭载麒麟970+6GB RAM组合，配备4000mAh大电池，支持华为SuperCharge快充；系统方面运行EMUI 8.1系统；拍照方面，P20 Pro采用后置徕卡三摄方案，由4000万+2000万+800万像素徕卡（彩色+黑白+长焦）三镜头组成，光圈值分别为f/1.8+f/1.6+f/2.4。