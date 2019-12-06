vivo X30新技能揭晓：可与朋友同步刷视频

这款时间以来，全新的5G新机——vivo X30系列迎来了官方的密集曝光，虽然官人仍未公布该机的详细发布时间，不过从官方的动作来看，不难猜到该机离正式发布越来越近了。现在有最新消息，近日，vivo产品经理韩伯啸再度分享了vivo X30系列又一项新技能——应用分享。

据韩伯啸微博透露的消息显示，全新的vivo X30系列机型除了在影像和5G方面下足了功夫外，改带来了一个黑科技——应用分享。据他介绍，该功能将支持和朋友同步观看视频、刷抖音，还能实现游戏观战。从他公布的视频来看，在该功能下将视频、抖音、游戏等通过应用分享可以同步到另一台vivo手机上，速度非常之快。同时韩伯啸还表示，该功能的“玩法还有很多，等你来创意。”

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的vivo X30系列机型将包括vivo X30和X30 Pro两款，采用当下流行的开孔全面屏设计，且开孔直径仅有2.98mm，可以说是目前为止全球的最小孔径，将搭载的是vivo和三星联合推出的Exynos 980处理器，支持NSA和SA两种5G组网模式。此外，该机还将内置一块4500mAh的电池，低配版本支持22.5W快充，高配版本则支持33W快充。

据悉，全新的vivo X30系列新机将于12月正式亮相，全系支持5G网络，有消息称该机的售价为3798元起。更多详细信息，我们拭目以待。