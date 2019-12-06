小燕子来了：百度地图App正式上线赵薇语音包

IT之家12月6日消息 今日百度地图官方正式“官宣”赵薇语音导航包正式上线百度地图。

除了最新上线的赵薇语音导航包外，目前百度地图APP已上线了包括汤唯、郑爽、华晨宇等数十余位明星的语音包。

除了明星语音导航包外用户也可以录制属于自己的语音导航包。百度地图早前正式宣布上线语音定制功能，每个用户都可以定制完全属于自己的个性化的语音包。据悉，用户用手机录制20句话，合成制作20分钟，就可以生成一套完整的地图语音包。