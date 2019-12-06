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小米有品上线九阳无涂层蒸汽饭煲：众筹899元，焖饭更健康

2019/12/6 15:59:30来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月6日消息 随着物质生活的丰富，人们也愈发追求品质生活。而平时常用的电饭煲也加入到科技革新的浪潮中，比如小米有品最近在众筹的这款多功能无涂层蒸汽饭煲。

据悉，这款由厨电品牌“九阳”生产制造的电饭煲主打无涂层内胆，支持120℃蒸汽加热，可以蒸饭蒸菜蒸鸡汤，一煲多用。

众所周知，普通电饭煲的内胆上都有一层涂层，在使用多年后内胆涂层往往会出现不同程度的刮花甚至脱落。这种情况不仅影响米饭口感，还容易糊底。最重要的是这种涂层脱落的电饭煲内胆还存在安全和健康隐患。而有品正在众筹的这款多功能饭煲采用蒸汽加热技术而非常规饭煲内胆加热方式，不需要通过内胆导热传递，因此它所使用的内胆是食品级的304不锈钢内胆且没有添加任何涂层。同时这款电饭煲内胆除了可以用304不锈钢内胆外还可以用玻璃鱼盘等。

不仅如此，这款九阳无涂层蒸汽饭煲开始工作后，饭煲会通过蒸汽发生器，产生120度高温蒸汽，并直接注入内胆实现360度均匀加热。这一独特的蒸汽加热方式，可以让米粒更加饱满，口感弹糯更有嚼劲。

这款九阳无涂层蒸汽饭煲的容量为2L，但是外型却更为小巧。不论时“一人食”还是一般的三口之家均可满足。

目前，这款九阳无涂层蒸汽饭煲已经在小米有品APP众筹上线，众筹价899元。众筹结束后，凡成功参与众筹的用户，还加赠一个玻璃鱼盘，感兴趣的用户千万不要错过。

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关键词：小米有品九阳无涂层蒸汽饭煲

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