教育部网站：985、211工程项目已统筹为“双一流”建设

IT之家12月6日消息 近期中国教育部网站做出了关于985、211名单的咨询，解答中表示，现已将“211工程”和“985工程”等重点建设项目统筹为“双一流”建设。

关于985、211名单的咨询

问题：请问2006年12月6日公布的985工程学校名单和2005年12月23日公布的211工程学校名单是最新的吗？985和211学校名单是否还会有变化？我注意到在211学校名单中有三所学校不在2019全国普通高等学校名单中，请问是什么意思？ 答复：“985工程”1998年启动，支持39所高校结合国家创新体系进行重点建设。“211工程”1993年启动，先后共有112所高校纳入建设范围，全部高校均属全国普通高等学校。 现已将“211工程”和“985工程”等重点建设项目统筹为“双一流”建设。

什么是“双一流”

世界一流大学和一流学科建设，简称“双一流”，是中国高等教育领域继“211工程”、“985工程”之后的又一国家战略，有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力。

2017年9月，教育部公布了双一流”建设高校名单和“双一流”建设学科名单。这份名单显示，进入“双一流”大学建设名单的高校一共有42所，其中A类36所，B类6所，而进入一流学科建设名单的高校一共有95所。

据教育部部长陈宝生此前介绍，“双一流”建设不是“211工程”、“985工程”的翻版，也不是升级版，更不是山寨版，它是一个全新的计划。