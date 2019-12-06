曝ofo年底裁员超50%，或计划再次搬家压缩成本：曾44次成“老赖”

据长庚科技报道，12月6日，据多个渠道的消息源透露，ofo于本周开启了新一轮裁员。

爆料称此次裁员的规模达到百人以上，而目前ofo的员工总数已经不足200人，这意味着本次裁员比例将超过50%。除了裁员外，长庚君还得知，ofo正在计划搬离位于酒仙桥的WeWork办公区，这距离ofo上一次搬家仅仅只有3个多月的时间。

天眼查数据显示，ofo运营主体为东峡大通（北京）管理咨询有限公司，该公司成立于2016年10月，注册资本为15亿美元，法定代表人为中国区业务主要负责人之一陈正江，是OFO（HK）Limited的全资子公司。

据透露，对于今年新入职的员工，ofo并未承诺给与裁员补偿。不过有老员工告诉长庚君，ofo方面私下承诺了一定数额的补偿，但是要等春节后才能发放这些补偿。

以ofo目前近200人的规模，搬至酒仙桥后一个月的办公场地租金大约在45万左右。这笔钱对于巅峰时期的ofo而言只是九牛一毛，不过对于如今的ofo而言却捉襟见肘，再次搬家或许意味着随着北方进入冬季，ofo可能连这笔办公费用都难以凑齐。

值得注意的是，天眼查数据显示，ofo运营主体东峡大通（北京）管理咨询有限公司曾263次列为被执行人，44次被列为失信被执行人，即“老赖”。