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中国移动大功率高频机UPS产品集采，科华恒盛、华为等老牌电源厂商中标

2019/12/6 18:12:51来源：C114中国通信网作者：焦焦责编：骑士评论：

今日下午，中国移动2020年大功率高频机UPS产品的中标候选人公示，科华恒盛、华为、维谛、科士达这4家企业中标。

公告显示，4家中标候选人中，科华恒盛、华为、维谛均获得两个标包的份额，其中科华恒盛斩获两个标包的第一份额，成最大赢家。

中标候选人的投标报价及中标详情如下表：

该项目于上个月开始集采，预采购大功率高频机UPS产品总计3108台。其中，规模一体机UPS 200～400kVA共计939台，模块化UPS 80～500kVA共计2169台。项目划分为两个标包，标包一：一体机UPS 200～400 kVA，预算13893.87万元（不含税）；标包二：模块化UPS 80～500 kVA，预算34439.77万（不含税）。

据了解，今年7月，中国移动还曾集采了10314台小功率高频机UPS产品，项目预算超2805万元（不含税），最终由科士达、爱维达和华为3家企业中标。

值得注意的是，虽然UPS只是一个电源设备，但中国移动的竞标门槛着实不低。小功率高频机UPS产品要求供应商的注册资本要不低于2000万元，且2017年年末公司资产总额不低于1亿元。大功率高频机UPS产品的UPS 200～400kVA一体机，更是要求供应商的注册资本要不低于5000万元，且2018年年末公司资产总额不低于1亿元。如此一来，一些中小型电源厂商只能望而却步。

电信运营商UPS门槛的提高，与近年来电信运营商对于UPS在稳定性、安全性以及节能性等方面的要求越来越高密切相关。说明用于电信行业的UPS正朝着高端化发展。有实力的UPS厂商，均通过提高产品的技术含量占有更多市场。

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关键词：中国移动电源

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