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中国移动：携号转网我们绝不是输家

2019/12/1 22:19:33来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月1日消息 11月28日，工信部召开携号转网启动仪式。工信部透露，截至11月26日，中国电信、中国移动、中国联通转出的用户数占全部转出用户的比例分别是16.3%、57.6%和26.1%，转入的占比是49.3%、28.1%和22.6%。数据显示，中国移动转出用户占到全部转出用户数量的一半，而转入方大部分选择了中国电信。

运营商财经网报道称，中国移动表示工信部透露的数据实际上是从携号转网试点以来的8年的数据做了累加，包括以前的5个试点省公司；如果按照11月11日之后的数据来看，中国移动的净转入量最大。

中国移动相关人士还表示，“中国移动绝对不是携号转网的输家。目前三家运营商的资费基本相同，运营商比拼的更多是网络、业务、服务、品牌归属，中国移动的4G、5G网络也都是最大的”。

中国移动官方数据显示，中国移动携入用户数36413人，实现净携入用户6248人；中国电信携入用户数25734人，实现净携入用户6179人；中国联通携入用户数16525人，实现净携入用户-12427人。

从三家运营商的体量及现有4G/5G用户及基站建设数量来看，近期媒体所传携号转网“中国移动是输家，中国电信是最大赢家”私有夸大炒作之嫌。且不说套餐资费趋于一致，就投资建设而言中国移动依然是投入最多，其用户基数也最大，有资金有用户、有用户有资金，这是良性循环，4G时代是这样，5G时代也是这样。实打实的基站数量、用户数据不可能一蹴而就，这种东西不存在弯道超车的现象，难不成指望携号转网帮助中国联通/电信在5G时代超过中国移动？

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关键词：中国移动

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