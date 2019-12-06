百度Apollo组织架构升级，加速自动驾驶等落地

12月6日下午消息，新浪科技独家获悉，百度Apollo于近日进行了组织架构升级，除原有自动驾驶、车联网等业务组升级外，新增智能交通业务组。此次调整，意味着Apollo继续提升智能驾驶技术在汽车和出行领域的落地应用能力。

据悉，此次升级中，Apollo自动驾驶业务组进行了升级扩充，现下辖三个部门，包括智能汽车业务部、智驾地图业务部和自动驾驶技术部。原有车联网业务组继续小度车载OS等智能车联业务。

新增的智能交通业务组将专注交通基础设施智能化升级，为城市提供车路协同系统、区域智能信号优化系统等下一代智能交通解决方案。

最新公布数据显示，百度智能驾驶专利申请总量达到1237件全国第一，自动驾驶路测牌照总数150张。

除自动驾驶外，Apollo在智能交通领域今年已经进行广泛布局，相继在长沙、重庆、沧州、保定等超过10个城市签署智能网联和智能交通领域的合作，铺展智能交通“城市网”。车联网领域，搭载Apollo车联网功能的汽车品牌超过60余个，上市车型达300余款，达成合作意向并将在明后两年的上市车型总数将达到500余款以上。

分析称，此次调整后，Apollo在自动驾驶领域将加大技术研发投入，大力推进自动驾驶产品的商业化；在车联网及智能交通领域将更加聚焦客户服务，进一步提升产品竞争力和交付能力。

另据了解，架构升级后第一届“Apollo生态大会”将于12月18日在长沙举办，届时Apollo在自动驾驶、智能车联、智能交通或将有重磅消息发布。