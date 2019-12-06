荣耀9X系列EMUI10 Beta招募开启

IT之家12月6日消息 今日晚间，华为官方表示，即日起，荣耀9X及荣耀9X PRO开启EMUI10 Beta招募。用户可在手机端进入花粉俱乐部App，选择首页-内测报名-立即报名。

注意事项

1、由于部分第三方应用与安卓10不兼容，因此升级后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、耗电等）。建议您在华为应用市场尝试将该应用更新至最新版本，若仍无法解决问题，建议您耐心等待应用更新信息，并及时更新。

2、以下问题可能会影响使用，后续版本将持续改进优化：部分应用（如花粉俱乐部）和主题与深色模式不兼容；部分在线主题EMUI10.0仍在适配中，无法正常使用。

3、农信类银行APP在升级后会出现不能登录的问题，请务必在升级前解除设备绑定，操作方法（仅供参考，以实际为准）：个人中心>安全中心>设备管理>解除绑定，然后进行升级，升级完成后重新登录即可正常使用；

4、请务必确保手机有6G以上的内部存储空间，否则会有升级失败的风险（查看存储空间方法：设置>存储）；

5、请确保您的手机没有ROOT；

6、报名参加本次内测的花粉，请确保当前手机版本在招募的基线版本上，具体见【适配机型】。（版本号查看方法：设置 >系统>关于手机电脑，查看版本号信息，如果当前不在基线版本上，请先在线升级到此版本再进行报名）；

7、若您在版本体验中发现问题，请移步至【EMUI专区->升级尝鲜->问题反馈->《内测版本发布说明及问题收集帖导航》】中反馈，升级尝鲜版块进入方式：

1）电脑端：“花粉俱乐部”>“版块”>“EMUI专区”>“升级尝鲜”

2）手机端：“花粉俱乐部”>“论坛”>“右上角 㗊”>“EMUI专区“>“升级尝鲜“

若发现您在其他地方反馈相关问题，我们可能会将相应的帖子进行搬移，同时可能会影响您后续的内测申请资格。

适配机型

各产品本次内测招募的适配机型、基线版本如下：

招募详情

招募人数：招募 log版本用户500人，不带log版本的用户1500人（如果报名信息填写有误，将会收不到版本）

招募时间：2019年12月6日—12月15日24：00

荣耀9X /9X PRO EMUI10.0内测招募：点此查看。