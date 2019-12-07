今日大雪：雪纷飞，仲冬始

IT之家12月7日消息 今天是二十四节气中的第21个节气大雪，也是冬季的第3个节气，标志着仲冬（即农历十一月）时节的正式开始，气温将更低，白昼也将更短。

大雪的意思是天气更冷，降雪的可能性比小雪时更大了，并不指降雪量一定很大。天文角度来看，大雪节气，太阳黄经达255度。大雪，顾名思义，雪量大。古人云：“大者，盛也，至此而雪盛也”。到了这个时段，雪往往下得大、范围也广。

▲上图来自云日历

大雪起源

大雪节气的由来每年公历12月7日左右，太阳到达黄经255度时，即为“大雪”节气。我国古代将“大雪”分为三候：“一候鹖鴠不鸣；二候虎始交；三候荔挺出。”这是说此时因天气寒冷，寒号鸟不再鸣叫了；此时是阴气最盛时期，正所谓盛极而衰，阳气有所萌动，老虎开始有求偶行为；“荔挺”为兰草的一种，也感到阳气的萌动而抽出新芽。《月令七十二候集解》说：“至此而雪盛也。”大雪的意思是天气更冷，降雪的可能性比小雪节气时更大了，并不指降雪量一定很大。大雪节气是表示这一时期，降大雪的起始时间和雪量程度，它和小雪、雨水、谷雨等节气一样，都是直接反映降水的节气。

大雪气候

大雪时节，除华南和云南南部无冬区外，中国辽阔的大地均已披上冬日盛装。东北、西北地区平均气温已降至-10℃，黄河流域和华北地区气温也稳定在0℃以下。在气候正常年份，黄河流域以及以北地区已有积雪出现，冬小麦已停止生长。大雪以后，江南进入隆冬时节，各地气温显著下降，常出现冰冻现象，“大雪冬至后，篮装水不漏”就是这个时间的真实写照，但是有的年也不尽然，气温较高，并无冻结现象。

大雪养生

健康起居

大雪时节，万物潜藏，养生也要顺应自然规律，在“藏”字上下功夫。起居调养宜早眠早起，并要收敛神气，特别在南方要保持肺气清肃。早晚温差悬殊，老年人要谨慎起居，适当运动，增强对气候变化的适应能力。

大雪节令的特点是干燥，空气湿度很低。此外，衣服要随着温度的降低而增加，宜保暖贴身，不使皮肤开泄汗出，保护阳气免受侵夺。夜晚的温度会更低，夜卧时要加多衣被，使四肢暖和，气血流畅，这样则可以避免许多疾病的发生，如感冒、支气管炎、支气管哮喘、脑血栓形成等。

南方此时正是季节转换，昼夜温差变化较大，是中风易发作的时节，患有高血压、高血脂、糖尿病等的中风高危人群，以及曾中风已愈的人群，要时刻警惕再次中风。

体育锻炼是不可缺少的，可根据自己的年龄、性别、体质、爱好，选择不同的项目，须注意的是不要在大风、大雾中锻炼，现代科学认为，在大风大雾时，空气中悬浮的有害物质较多，呼吸这样的空气，对健康有害。

食补

从中医养生学的角度看，大雪已到了“进补”的大好时节。

1、养宜适度：所谓适度，就是要恰到好处。不可太过，不可不及。若过分谨慎，则会导致调养失度，不知所措。稍有劳作则怕耗气伤神，稍有寒暑之异便闭门不出，食之惟恐肥甘厚腻而节食少餐，如此状态，都因养之太过而受到约束，不但有损健康，更无法“尽终天年”。

2、养勿过偏：综合调养要适中。有人把“补”当作养，于是饮食强调营养，食必进补；起居强调安逸，静养惟一；此外，还以补益药物为辅助。虽说食补、药补、静养都在养生范畴之中，但用之太过反而会影响健康。在进行调养时应采取动静结合、劳逸结合、补泻结合、形神供养的方法。

大雪风俗

腌肉

老南京有句俗语，叫做“小雪腌菜，大雪腌肉”。大雪节气一到，家家户户忙着腌制“咸货”。将大盐加八角、桂皮、花椒、白糖等入锅炒熟，待炒过的花椒盐凉透后，涂抹在鱼、肉和光禽内外，反复揉搓，直到肉色由鲜转暗，表面有液体渗出时，再把肉连剩下的盐放进缸内，用石头压住，放在阴凉背光的地方，半月后取出，将腌出的卤汁入锅加水烧开，撇去浮沫，放入晾干的禽畜肉，一层层码在缸内，倒入盐卤，再压上大石头，十日后取出，挂在朝阳的屋檐下晾晒干，以迎接新年。[10]

观赏封河

“小雪封地，大雪封河”，北方有“千里冰封，万里雪飘”的自然景观，南方也有“雪花飞舞，漫天银色”的迷人图画。到了大雪节气，河里的冰都冻住了，人们可以尽情地滑冰嬉戏。

进补

大雪是“进补”的好时节，素有“冬天进补，开春打虎”的说法。冬令进补能提高人体的免疫功能，促进新陈代谢，使畏寒的现象得到改善。冬令进补还能调节体内的物质代谢，使营养物质转化的能量最大限度地贮存于体内，有助于体内阳气的升发，俗话说“三九补一冬，来年无病痛”。此时宜温补助阳、补肾壮骨、养阴益精。冬季食补应供给富含蛋白质、维生素和易于消化的食物。大雪节气前后，柑桔类水果大量上市，像南丰蜜桔、官西柚子、脐橙雪橙都是的当家水果。适当吃一些可以防治鼻炎，消痰止咳。大雪时北半球各地日短夜长，因而有农谚“大雪小雪、煮饭不息”等说法，用以形容白昼短到了农妇们几乎要连着做三顿饭的程度。可常喝喝姜枣汤抗寒；吃桔子、用薄荷油防治鼻炎，消痰止咳。

关于大雪的诗词歌赋：

大雪【宋】陆游

大雪江南见未曾，今年方始是严凝。

巧穿帘罅如相觅，重压林梢欲不胜。

毡幄掷卢忘夜睡，金羁立马怯晨兴。

此生自笑功名晚，空想黄河彻底冰。

大雪【宋】陆游

海天黯黯万重云，欲到前村路不分。

烈风吹雪深一丈，大布缝衫重七斤。

行路难（其一）【唐】李白

金樽清酒斗十千，玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。

行路难！行路难！多歧路，今安在？

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

白雪歌送武判官归京【唐】岑参

北风卷地白草折，胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来，千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕，狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控，都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰，愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客，胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门，风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去，去时雪满天山路。

山回路转不见君，雪上空留马行处。

夜雪 【唐】 白居易）

已讶衾枕冷，复见窗户明。

夜深知雪重，时闻折竹声。

山中雪后 【清】 郑燮

晨起开门雪满山，雪晴云淡日光寒。

檐流未滴梅花冻，一种清孤不等闲。

霁雪/韩舍人书窗残雪（唐代 戎昱）

风卷寒云暮雪晴，江烟洗尽柳条轻。

檐前数片无人扫，又得书窗一夜明。

卜算子·雪月最相宜【宋】代 张孝祥

雪月最相宜，梅雪都清绝。去岁江南见雪时，月底梅花发。

今岁早梅开，依旧年时月。冷艳孤光照眼明，只欠些儿雪。

春日山中对雪有作 【唐】杜荀鹤

竹树无声或有声，霏霏漠漠散还凝。

岭梅谢后重妆蕊，岩水铺来却结冰。

牢系鹿儿防猎客，满添茶鼎候吟僧。

好将膏雨同功力，松径莓苔又一层。

本文参考IT之家 2017年12月7日文章：《今日大雪：雪盛也，仲冬始》，略有修改。