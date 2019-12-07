多重利好刺激苹果股票再创新高，市值达1.2万亿美元

12月7日消息，据国外媒体报道，当地时间周五苹果公司股价创下历史新高，上涨1.93%至270.71美元，市值达到1.2万亿美元。

知名苹果分析师郭明錤在周四的一份报告中称，苹果或将在2020年上半年发布新款廉价iPhone，类似于配置4.7英寸LCD屏幕的iPhone 8。自2016年发布售价400美元的iPhone SE以来，苹果还没有发布过廉价手机。

郭明錤还预测，苹果将在2020年秋季发布首款支持5G功能的iPhone。而2021年发布的最高端机型将取消Lightning接口，从而为用户提供“更完全的无线体验”。郭明錤表示，这款手机将依靠无线充电，并将成为苹果将昂贵高端手机与其他产品区分开来的一种新方式。

与此同时，苹果公司股价也受到好于预期的就业报告提振，报告推动美国三大股指当日上涨约1%。

周五苹果股价上涨也进一步巩固其全球最有价值公司的地位。由于iPhone 11系列智能手机销售好于预期，今年10月18日苹果从微软手中夺回了全球市值最高公司的桂冠。在此之前几位分析人士曾表示，人们会跳过iPhone 11，等待苹果发布支持5G功能的新iPhone。

相关分析师数据显示，苹果获得27个“买入”评级、14个“持有”评级和7个“卖出”评级，预期目标股价为260.27美元。