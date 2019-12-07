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三星Galaxy Note10 Lite/S10 Lite渲染图再曝光：外观比较相似

2019/12/7 11:16:17来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月7日消息 据Android Headlines消息，近日又曝光了三星Galaxy Note10 Lite和三星Galaxy S10 Lite手机的渲染图，从正面的渲染图来看两款手机的外观比较相似。

▲via Android Headlines丨 左侧三星Galaxy Note10 Lite和右侧三星Galaxy S10 Lite

本月初，我们看到了三星Galaxy S10 Lite和三星Galaxy Note10 Lite的渲染图，揭示了这两款手机的设计，但是三星Galaxy Note10 Lite的图像非常暗；近日Android Headlines曝光了这两款手机的最新渲染图。

最新的三星Galaxy Note10 Lite和三星Galaxy S10 Lite手机渲染图只有正面照片；可以看到两款手机均采用中央打孔设计，它们的外观都相似，但是打孔的位置略有不同。

前几天三星Galaxy Note10 Lite和三星Galaxy S10 Lite手机已经通过蓝牙SIG认证。此外还有消息称三星Galaxy A91和三星Galaxy S10 Lite可能是同一款手机，而三星Galaxy Note10 Lite可能与三星Galaxy A81是同一款手机。

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关键词：三星Galaxy Note10 Lite三星Galaxy S10 Lite

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