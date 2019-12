IT之家12月7日消息 北京时间今天上午是《英雄联盟》2019全明星赛第二日的比赛,在单挑赛8进4的比赛中,TheShy和Uzi分别战胜各自对手,成功晋级明日半决赛。

据了解,单挑赛8进4的对阵分别为TheShy vs Mikyx、Jankos vs Levi、Bwipo vs FoFo和Caps vs Uzi。最终TheShy、Levi、Bwipo和Uzi进入四强。

TheShy在单挑赛中拿到了阿卡丽,单杀对面之后成功拆塔,拿下比赛的胜利;Uzi面对上届单挑赛冠军Caps,拿出了自己的招牌英雄射手薇恩,最终成功晋级四强。

据了解,明天将进行1v1单挑赛半决赛和决赛,和此前不同的是半决赛和决赛均为BO3的比赛。