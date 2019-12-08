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外媒灵魂质问AMD CTO：CPU到底多少核才够用？

2019/12/8 8:51:27来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月8日消息 近日，知名外媒Tom's Hardware专访了AMD CTO 马克·佩珀马斯特（Mark Papermaster），并就AMD的最新进展以及未来的CPU等话题进行了讨论。

▲Mark Papermaster

外媒表示，AMD的成功很大程度上源于一个相当简单的概念：用更少的钱实现更多的功能。对于PC爱好者和数据中心来说，他们都需要更多的核心。AMD的Zen系列推动了CPU核心的增长，并且迫使英特尔增加了其核心计数。AMD 的EPYC产品线现在扩展到64核，超过了英特尔在数据中心最好的产品。

在消费级层面，Ryzen 9 3950X给主流平台上带来了16核处理器，比仅仅几年前的4核标准有了巨大的提升。随着AMD向更小的进程迈进，未来处理器的核心也将更多。此时，外媒向AMD提出了一个灵魂质问：“普通用户到底需要多少核的处理器？”

佩珀马斯特表示：“我认为在主流领域CPU核数已经没有太大的提升需求，现在亟需的是开发更多软件利用多核，AMD已经克服了这个障碍，现在越来越多的应用程序可以利用多核和多线程。”

佩珀马斯特补充道：“在短期内，我看不到核心数的饱和点。AMD 在增加内核时，也会保持性能等多方面因素的平衡。”

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关键词：AMDcpu

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