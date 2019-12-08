官方公布Redmi K30系列微距视频

IT之家12月8日消息 今天上午，Redmi红米手机官方公布了Redmi K30系列手机的2cm微距视频，并表示不仅可以拍摄独特视角的微距照片，还可以创作神奇的微距视频。

据了解，此次Redmi K30系列2cm微距视频拍摄的是1元硬币大小的女式机械腕表的内部；从视频可以清晰看到机械腕表内部齿轮和指针运动的情况/官方也表示Redmi K30系列配备独立2cm微距镜头，不仅可以拍摄独特视角的微距照片，还可以创作神奇的微距视频。

目前Redmi K30 4G版手机已经入网工信部，尺寸为165.3×76.6×8.81mm，重量为208g。认证信息显示这款手机颜色非常多，具有蓝色、黑色、绿色、粉色、红色和白色。

据此前消息，Redmi K30系列搭载高通骁龙765G新一代5G移动平台，支持SA/NSA 5G双模。摄像方面，Redmi K30系列手机采用6400万像素后置四摄方案，首发索尼IMX686 CMOS，具有2cm对焦功能；前置采用了2000万像素双摄设计。Redmi K30 5G版手机支持30W快充，内置4500mAh电池，采用侧边指纹传感器。

最后，Redmi K30系列手机将于12月10日正式发布，一同亮相的还有Redmi小爱音箱Play、Redmi路由器AC2100和RedmiBook全面屏笔记本等产品。