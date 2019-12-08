董明珠：当初和美的海尔约好举报奥克斯，最后只有格力自己

IT之家12月8日消息 今天上午，《中国企业家》杂志社主办了2019（第十八届）中国企业领袖年会，珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠发表了主题演讲。

董明珠格力先是谈到了格力院士站，称格力现在培养自己的院士，享受国家院士的待遇。之后董明珠又谈到了举报奥克斯一事。她称当初和美的和海尔约好举报奥克斯，等格力真正举报的时候，他们全部缩回去了。

董明珠演讲原文：

比如说奥克斯的空调，低于国家标准，竟然敢在市场上忽悠，坑蒙拐骗消费者，没有人敢说。你不说，我来说。当时好几个企业，美的、海尔都说我们支持，我们一起，等格力真正举报的时候，全部缩回去了。

那天我遇到某一个企业的领导，我说你们最近怎么这么差劲呢？都讲好一起去共同来举报，你们为什么不去？他说你一个人讲话就够了。

这背后透露什么？透露着格力电器举报完以后，就意味着别人一定要反扑，别人一定要把你的产品拿去检测。我跟我的人讲，这恰恰是一次最好的锻炼。你为什么不做一个诚信的企业？即使别人不查你，你也应该把每个产品做好。

我今年为了清除这个市场，要把这个劣币驱逐良币得到改变，政府也在改变，政府也在实现公平的营商环境，但是现在还有差距。怎么办？我来，我拿30个亿的利润，用好的产品打击劣质产品。