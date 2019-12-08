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董明珠：输出技术、输出人才，就是真正的强大

2019/12/8 11:47:29来源：新浪科技作者：李楠责编：嗜橙评论：

12月8日上午消息，由《中国企业家》杂志社主办的2019（第十八届）中国企业领袖年会今日开幕，主题为“决胜2020”。珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁、中国企业领袖终身成就奖获得者董明珠围绕“新时代新使命”发表主旨演讲。

站在台上演讲，董明珠借机播放了格力的广告。而为什么要做这样的广告？她表示，“我们经常讲我们要学习西方，你为什么不能有这样的决心，让西方学习我们呢？”董明珠称，“可能很多行业说我们现在还跟别人学习，别人还比我们先进，但是今天我在这里讲，空调领域世界最好在格力，在中国，没有第二。”

谈及企业家的使命，董明珠表示，企业家就是要把企业办好。她讲到，一个强大的中国需要无数优秀的人民共同实现，而企业家的责任和使命是要把自己做好。“如同一个人的身体一样，我们每个企业都是一个健康的细胞，我们的国家就能强大。”

董明珠表示，“今天在决战2020的时候，我们的企业要争做一个健康的细胞。这就是我们的价值。”

董明珠称，自己的梦想就是“有一天我们能成为一个真正的大国、强国”，她认为，任何时候要保持清醒的头脑，要检讨自己的不足。“我们缺什么？我们什么核心的关键技术是你的？不是，是别人的。她表示，”我们最伟大的、最好的能耐就是引进人才、引进技术。在这个新的时代，决胜2020的时候，我希望我们得到根本性的改变，是我们要输出技术、输出人才，那就是伟大，就是真正的强大。”

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