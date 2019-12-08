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淘宝主播薇娅谈爆款法则：好产品只是万里长征第一步

2019/12/8 17:01:20来源：新浪科技作者：李楠责编：沧海评论：

新浪科技讯12月8日下午消息，由《中国企业家》杂志社主办的2019（第十八届）中国企业领袖年会今日开幕，主题为“决胜2020”。淘宝主播薇娅发表演讲，讲述了她关于“爆品法则”的思考。

薇娅表示，虽然自己直播间有很多爆款，但是真的没有一个法则能够套在一个产品上，让它成为一个大爆款，不过这些爆款里面都有一个统一的特点，就是品质过硬。“但是就这样一个简单道理，不一定每个人都能做到。”

“我们今天会看到品质一般的产品，它通过一些营销推广，在短时间内受到关注，然后到了一个销量的峰值，制造了一个爆款的感觉。但是因为用户满意度不够，这样的产品很快就会抛弃了，成为了昙花一现。”薇娅表示，其实自己每天的工作就是选品。

不过，薇娅认为，有了好的产品只是万里长征的第一步。市场从来不缺好的产品，好产品+好服务才能真正的做出爆款。不过在薇娅看来，现在很多商家可能把7天无理由、15天无理由，30天无理由作为一个销售技巧和一大卖点，这未必是顾客想要的优质服务。货是可以退，但给消费者的体验不愉快，埋在他们心里的东西没有办法消退。

“其实我真的不是很喜欢爆款这个词，因为在我的感觉，爆款它听上去很有杀伤力，但是难以持久的一个感觉。”薇娅表示，如果一定要用爆炸来形容，希望真的不是一个烟花。

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关键词：薇娅淘宝

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