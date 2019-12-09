华为鲲鹏服务器/台式机主板登录官网：均搭载鲲鹏920处理器

IT之家12月9日消息 华为早前正式官宣了全新的鲲鹏服务器主板和鲲鹏台式机主板，上述产品目前也已登陆华为官网并有相关的规格介绍。两款产品均搭载鲲鹏920处理器。

鲲鹏台式机主板

鲲鹏台式机主板是基于华为鲲鹏920处理器开发的办公应用主板，兼容业界主流内存、硬盘、网卡等硬件，支持Linux桌面操作系统，提供机箱、散热、供电等参考设计指南，具有高性能、接口丰富、高可靠性、易用性等特点。

鲲鹏台式机主板搭载1个鲲鹏920处理器（4/8核，2.6Ghz），拥有6个SATA 3.0硬盘接口，支持2个M.2 SSD插槽，拥有4个DDR4-2400 UDIMM插槽，最大容量64GB。

鲲鹏台式机主板提供了1个PCIe3.0 X16、1个PCIe3.0 X4以及1个PCIe3.0 X1插槽。支持2个板载网卡，支持GE/10GE/25GE网口，拥有4个USB 3.0端口和4个USB 2.0端口。

鲲鹏服务器主板

鲲鹏服务器主板是基于鲲鹏处理器的数据中心服务器主板，具有多核、超大内存带宽、支持PCIe 4.0和100GE网络等计算能力。鲲鹏服务器主板内置BMC芯片和BIOS软件，兼容业界主流内存、硬盘、网卡、操作系统等软硬件。华为开放鲲鹏服务器主板接口规范和设备管理规范，提供机箱、散热、供电、背板等参考设计指南，帮助合作伙伴快速开发出自有品牌的服务器产品。

鲲鹏服务器主板型号为S920X00，搭载2个鲲鹏920处理器，最多配置16个3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘或者16个2.5英寸NVMe SSD硬盘，最多支持32个DDR4-2933内存。

在PCIe上支持8个PCIe 4.0 x8或者3个PCIe 4.0 x16 + 2个PCIe 4.0 x8，支持2个板载网卡，支持GE/10GE/25GE网口，支持Hi1710智能管理芯片。