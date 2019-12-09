史玉柱谈脑白金：产品切实有功效

12月9日早间消息，巨人集团日前在上海举办成立30周年庆典，史玉柱在活动中发表演讲。他认为过去30年巨人是一家非常阳光的公司，未来能否用好年轻人、阳光经营、拥有健康的企业文化，将决定巨人能否再活30年。他还预言，在科技大变革时期，人工智能、5G、区块链等技术将带来颠覆，今天鼎盛的公司几年后可能衰败。

史玉柱与脑白金经典广告形象合影

回顾巨人30年发展历程，史玉柱认为，30年对于一个公司来说是长寿的，巨人走到今天不容易。“虽然我们不是最大的公司、不是最辉煌的公司、不是最出名的公司，但是巨人一定是非常阳光的一家公司。我们阳光在，我们对得起我们的员工、我们的消费者，我们该尽的社会责任我们都尽到了。”史玉柱说。

史玉柱表示，巨人30年没有欠国家一分钱的税，不拖欠任何一家银行的钱，不欠哪家基金的钱，也没有让和巨人合作的企业亏钱。他以著名的“还债”事件举例，“我们在1997年困难的时候，珠海巨人欠的老百姓钱楼花钱，最终也都兑现了，我们不欠别人的钱。”

巨人过去30年的基石，史玉柱认为是巨人始终坚持提供对用户有价值的产品。他回顾了巨人汉卡、脑白金、征途等不同阶段的产品，这些产品满足了消费者的需求，是对得起消费者的。谈到脑白金时，他透露“1997年下半年到今天，我每天都在吃脑白金，因为我觉得它是好东西，所以我就竭尽全力和我的团队，让更多消费者享受它。可能当时因为竞争对手抹黑，别人抹黑我们不吱声。结果几年后，很多人说脑白金就是骗人的。脑白金从1998年到现在，还有大量忠实消费者和新加入消费者在支持我们，因为这产品切实有功效。没有功效的东西，可能骗一年两年，但骗21年可能不好骗，我们对得起我们脑白金的消费者。”

在对未来30年的展望中，史玉柱提出，巨人能不能活30年，取决于是否认清当前外界发展环境，把握住发展机遇。

“现在正是技术大变革时期：人工智能、区块链，包括生物工程，包括5G等等这些技术，现在都从技术研究进入应用阶段。而这些技术又相互作用，它会深刻改变人类。别看今天很牛的公司，几年后可能也会衰败。三年、五年之后，再看今天，很多小公司崛起，因为它是个大变革时期。在大变革时代，淘汰是很快的。崛起很快，衰败也很快。”史玉柱说。

史玉柱认为，巨人未来能否再活30年，将取决于是否实现团队年轻化、阳光经营、拥有健康的企业文化三个必要条件。谈及企业文化，他认为巨人在软件创业、脑白金、互联网游戏时期，得益于健康、契合的企业文化，取得了不同阶段的成功。而在珠海的多元化时期，巨人的失败也与企业文化密切相关。他反思道，“那时候我也才30岁，大家都是年轻人，我们犯了错误，文化不那么健康，做事不扎实，人浮于事，好大喜功，这阶段我们失败了。”