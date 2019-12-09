苹果iPhone离“一块玻璃”这个最终梦想还有多远

上周，多次准确预测苹果公司产品的分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）认为，苹果会在2021年发布一款完全无线的iPhone。这目标只有两年了，可行性又多大？不妨做个简单分析。熟悉苹果公司的人都知道，这家公司痛恨各种接口或按键，以手机为例，从一开始，乔布斯干掉了QWERTY全键盘，电池也封死在了机身里。这些年他们又陆续取消了3.5耳机口，home键，甚至削弱了电源键的功能（用过iPhone X的人都知道关机需要组合键）……最终目标当然让手机没任何开孔，仿佛一片玻璃。

全无线化的主要障碍：快速充电、移动充电和刷机，汽车连接等

回到郭明錤的预测，虽然很多人都认为苹果会先从Lightning切换到USB-C，但郭似乎认为情况并非如此。他认为苹果的战略是彻底抛弃面向外部的接口，而不仅仅是接口的一次变革。据他讲，苹果2021年iPhone的目标是“提供完全无线的体验”，而这一改变将首先出现在“最高端机型”，然后逐步向低端市场扩展。

实际上，以现有技术而论，去掉接口并不是问题。问题是人们的使用习惯，iPhone和外界交换数据的方式还不能实现全无线化，虽然时代的发展已经让Lightning接口不需要传歌传视频了（都变成在线流媒体了）。但一个实体接口依旧有存在的意义，主要是：快速充电、移动充电和刷机，汽车连接等。

目前在家里，或者车里，无线充电都已经非常方便。但有个问题是，无线充电会发热，而这种发热跟有线充不同的是，它会立刻影响无线充电的速度。虽然一些公司把充电底座加上风扇能解决这问题，但手机端也会发热。

如果说无线充电还是能看到希望。CarPlay就是更大的麻烦了，虽然一些较新的汽车和主机支持无线CarPlay，但绝大多数仍旧需要有线连接车机，而且换车的时间周期远比换手机长，汽车厂商的更新也比手机厂商慢得多。即便大多数人到2021年会换车，但他们到时候买到的车可能还是有线CarPlay。

还要考虑“万一”的问题，如果你的iPhone今天出了系统或软件问题，可以把它插到Mac上，很容易就能恢复到出厂设置。如果没有Lightning端口或USB-C端口，要恢复可能就要去苹果售后了。

当然，我们不反对技术的进步，苹果也经常有这种突如其来的产品（想想iPhone 7取消耳机孔那年吧）。从现在到2021年，技术也会有有很大的进步。目前郭明錤的预期也是苹果先从高端iPhone开始尝试。

但归根到底这并非是技术问题，而是过快的技术如何平衡现实情况。这其中无线充电问题可能是最容易解决的，真正难的是苹果如何去推动汽车制造商布局无线CarPlay。让别人帮自己实现“一块玻璃”这个最终梦想。