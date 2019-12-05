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村田制作所量产10倍容量新电容器，为5G版苹果iPhone助力

2019/12/5 19:09:43来源：网易科技作者：天门山责编：远洋评论：

12月5日消息，据国外媒体报道，苹果计划在2020年新推出的所有iPhone都支持5G功能，苹果供应商因此也正在做好准备。最近，作为苹果供应商之一的村田制作所（Murata Manufacturing）已经开发出了“超小型”关键电子元件，这将为苹果5G iPhone内部节省宝贵的空间。

据日本经济新闻网站（Nikkei）报道，村田制作所将开始大批量生产微型多层陶瓷电容器。这种电容器占据的空间只是现有电容器的五分之一，但与现有电容器相比，却能够提供10倍的蓄电容量。

这种电容器的尺寸十分微小，只有0.25mm x 0.125mm，其设计旨在调节iPhone所用电路的功率使用。

与4G技术相比，5G技术的功率消耗更大，这就需要更大容量的电池和更高效的零组件来进行支撑。村田制作所新开发出来的这种新型电容器，将能够让苹果这样的智能手机厂商可以合理地组合iPhone内部零部件，为更大容量电池等重要部件留出空间。

苹果是否将使用村田制作所的这一新技术，目前还没有得到确认，但是村田制作所确实是苹果的供应商之一。此外，村田制件所也是其它智能智能手机厂商的合作伙伴，比如中国的华为公司。

据媒体此前报道称，苹果计划在2020年秋季推出至少三款新iPhone，这三款新产品都将支持5G功能。5G版iPhone能够接入5G网络，也将能够更好地与Android智能手机竞争。

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关键词：iPhone

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