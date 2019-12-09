小米正式进入日本市场：首款手机是小米CC9系列国际版

IT之家12月9日消息 小米手机今日正式进入日本市场，同时首款进入日本市场的手机便是小米刚刚在国内发布的小米CC9系列国际版的国际版本Mi Note 10。

对此小米日本官方也在第一时间在推特上公布此事，据介绍，本次进入日本市场的Mi Note 10 Pro将拥有极光绿、冰川白、午夜黑三种配色，采用全曲面机身，搭载6.47英寸双曲面屏，搭载骁龙730G处理器，内置5260mAh条形快充电池，标配30W闪充。

同时小米日本官推还详细介绍了Mi Note 10 Pro所采用的1亿像素CMOS：

相机方面，Mi Note 10 Pro采用了和小米CC9 Pro相同的五摄四闪方案，后置五摄为超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超近微距摄像头。

而Mi Note 10配备一块6.39英寸三星定制AMOLED屏幕，拥有6.39英寸的91%的超高屏占比。该机采用第七代屏幕指纹识别技术，支持NFC及红外遥控，支持Hi-Res高清音频认证；搭载高通骁龙730G处理器，支持Game Turbo 2.0，内置4030mAh大电池，标配18W充电器；采用4800万像素镜头主摄+前置3200万像素镜头，1.6微米大像素。

日本售价方面，小米Note 10 6+128GB定价52800日元（约合3422元人民币）、8+256GB（Note 10 Pro）定价64800日元（约合4200元人民币），12月16日日本亚马逊发售。

国内售价方面：小米CC9 Pro 6+128GB版本，售价2799元；小米CC9 Pro 8+128GB版本，售价3099元；小米CC9 Pro 8+256GB版本，售价3499元。