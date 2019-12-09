马斯克：特斯拉电动全地形越野车2021年上市

12月9日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，该公司的电动全地形越野车（all-terrain vehicle，ATV）会和皮卡Cybertruck大约同时上市。

特斯拉ATV

上月，在Cybertruck的发布会上，特斯拉用一台全地形越野车来演示Cybertruck的货箱大小及卸货斜坡。

当天的主角是Cybertruck，关于这台全地形越野车，披露的信息也不多。

不过，马斯克最新发言称，全地形越野车会和皮卡Cybertruck大约同时上市，也就是2021年底左右。

这台全地形越野车的售价、以及各种配置、性能数据目前还未公布。

马斯克还提到，电动二轮越野机车也很有意思。也许，特斯拉会推出这一方面的产品。

另外，马斯克还在社交网络上表示，非常感谢对Cybertruck做出贡献、提供点子的成员。

Cybertruck售价3.99万美元起，0至60英里/小时加速最快只需2.9秒，且续航里程最高达500英里。Cybertruck可容纳6人，第二排座椅下还有额外的存储空间，配有17英寸触摸屏和全新的自定义用户界面。

用户对Cybertruck非常追捧，特斯拉此前曾透露，不到一周时间，Cybertruck预订量已达25万辆。