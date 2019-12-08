“免费的午餐”没了：特斯拉开始收取10美元/月流量费

IT之家12月8日消息 据外媒报道，目前所有特斯拉汽车都内置有WLAN调制解调器，每一位特斯拉车主可以免费使用此数据网络。但这种情况即将发生改变：因为特斯拉已发布官方邮件告知车主：在2018年7月1日之后购买汽车的消费者需要每月支付10美元才能继续获得特斯拉高级连接服务。目前尚不清楚国内车主是否也将在不久后需要对相关服务进行付费。

电子邮件内容如下：

“您已经获得了30天的免费连通性免费试用，该试用期于2020年1月7日结束。免费试用期间用户可考虑为流量套餐Premium Connectivity付费，价格为10美元/月，续费后用户可继续享受车内网络连接功能”。

值得注意的是该套餐并非必须的，用户依然可以免费使用导航功能。不过包括在线音乐，视频，可视化交通情况，浏览器，卡拉OK等都在收费的范围里，用户也可选择共享手机热点来继续使用这些功能。

Standard Connectivity通过Bluetooth®提供基本的地图和导航，音乐和媒体功能，上述功能需要通过Wi-Fi进行软件更新。注意：重要的安全更新将继续通过汽车的蜂窝连接提供。

Premium Connectivity加入了实时交通可视化，车载流式音乐和媒体，互联网浏览器（适用于Model S和Model X），这些功能均需要通过Wi-Fi和蜂窝网络进行OTA软件更新。

目前，特斯拉新车购买者均已被转换为Tesla Premium Connectivity的30天试用版，车主可在这段时间里决定是否值得另外订购。