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小米在日本发布Note10手机、电饭煲等5款产品：约226元起

2019/12/9 15:50:36来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月9日消息 小米今天在日本召开发布会，正式进军日本市场。

据悉，小米此次在日本发布了五款产品，分别是：MI Note 10手机（小米CC9 Pro国际版），小米手环4，智能电饭煲，小米18W快充移动电源，20英寸手提箱等。

其中，小米MI Note 10系列，即国行小米CC9 Pro，6GB+128GB版本售价52800日元，约合人民币3422元；8GB+256G版本售价64800日元，约合人民币4200元。MI Note 10将于今日起开始在日本预售，12月23日正式发售。

其它产品方面，小米手环4售价3490日元，约合人民币226元；智能电饭煲售价9999日元，约合人民币648元；10,000mAh移动电源售价1899日元，约合人民币123元；20英寸金属随身手提箱售价17900日元，约合人民币1160元；蓝色、黑色和黑色的20英寸手提箱经典款售价为7990日元，约合人民币517元。

需要指出的是，以上价格均为税前价格，如果购买的话还要计入10%的消费税。

会上小米还宣布，已成为全球第四大智能手机制造商。目前小米已在90多个国家和地区发售，在42个国家和地区获得了智能手机前五名品牌的成绩。小米拥有2000多种生态系统和消费物联网设备，已成为全球最大的消费物联网平台之一。

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关键词：小米

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