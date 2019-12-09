一则来自深圳特区报的消息，“鸿蒙”又成了焦点。

据深圳特区报的报道，华为消费者业务软件部总裁王成录日前透露，明年华为除了手机、平板和电脑，其他终端产品将全线搭载鸿蒙系统，并在海内外同步推进；此外，鸿蒙系统的全面开源也将在明年8月正式开放。

下一步，或许是手机了？

鸿蒙是什么？

鸿蒙第一次被外界知晓，应该是在今年3月。当时，余承东曾对外宣布：如果哪天安卓不给我们用了，我们还有B计划。当时，余承东还说，“B计划”属于万不得已的时候才使用。

这个B计划，就是鸿蒙。余承东说，这是华为面向下一代技术而设计的操作系统OS。

在今年5月份，任正非接受了国内媒体的采访；在此次采访中，任正非也谈到了华为的备胎计划，他说“备胎之所以是备胎是因为在非常时期才拿出来用的，在和平时期还是要用主胎，不能隔绝自己。”备胎计划中，就有鸿蒙的位置。

不过，任正非也强调，鸿蒙系统的产生本身并不是为了手机用，而是为了万物互联、将来走向智能社会所做的一个操作系统。

到了8月9日，鸿蒙OS终于正式面世。

当天正好是余承东的50岁生日，他把鸿蒙称为自己收到的“最好的生日礼物”。

余承东说，随着全场景智慧时代的到来，华为认为需要进一步提升操作系统的跨平台能力，支持全场景、跨多设备和平台的操作系统。

据介绍，鸿蒙操作系统首次将分布式架构用在了终端上，能够实现跨终端无缝协同体验；而确定时延引擎和高性能IPC技术可以解决现有系统性能不足的问题，使得应用响应时延降低25.7%，进程通信效率较现有系统提升5倍。

除此之外，鸿蒙操作系统采用了微内核设计，可以拥有更强的安全性和低时延的特点；而多终端开发IDE可以实现一次开发，多终端部署，实现跨终端生态共享。

鸿蒙的路线

“鸿蒙是个早产儿。”一位华为内部人士曾这样告诉网易科技记者。余承东也曾透露，鸿蒙系统发布的进程确实被加速了，按照原计划是明年春天发布。

据余承东当时说，华为从10年前就开始涉足操作系统领域，已经投入4000-5000人的研发团队，尤其是最近几年投入的资源特别多。

根据当时披露的鸿蒙OS路线规划图显示，首款搭载鸿蒙OS的产品将会是荣耀智慧屏；到2020年，将推出鸿蒙2.0版本，内核及应用框架自研，通用微内核架构，高性能图形栈，支持多语言统一编译，多终端开发IDE，应用在国产PC、手表手环、车机等产品上；2021年，鸿蒙3.0将会推出，实现优化软硬件协同、垂直加速文件系统，将应用到音箱和耳机产品上；到2022年以后鸿蒙将应用于VR眼镜及更多设备。

余承东当天曾许下新的心愿：把鸿蒙操作系统要做成世界级的OS。到了9月19日，任正非接受美国《财富》杂志也提到了鸿蒙。

在被问及“有多大的信心在接下来两到三年内把鸿蒙打造成一个可以与苹果系统相媲美的操作系统？”时，任正非表示，应该不需要两到三年。

任正非说，他说话要保守一点，对于他们（管理层）来说，不需要这么长时间，“但是也要看到，我们一定要在软件上改变自己落后的状况。我们在大的软件架构上是有不足的，但是在嵌入式软件方面（硬件系统嵌进软件），我们是最强大的。”

任正非当时说，“我们要把现有的软件能力改造过来，担负起大的操作系统，是有些困难的，但是我们有信心。这信心不是说说而已，是实际已经有些准备了。”

王成录这次也强调，华为手机仍然会优先选用安卓，只有在实在用不了的情况下才会采用鸿蒙。

不过，鉴于他说的“手机、平板和电脑，其他终端产品明年将全线搭载鸿蒙系统”，鸿蒙的路线时间是不是有加速？