任正非：目前评审机制老化，要加快对评审专家的优化

据心声社区消息，心声社区昨日公布了任正非在2019年11月27日《20分钟》的讲话。任正非表示，技术蓝军的方案在红军评委会多次全票不通过，后来证明蓝军对了，虽然这只是一个特例，但给我们的启发就是公司计划机制存在问题：一是过去散兵线太长，二是现在的评审机制老化，要加快对评审专家的优化。蓝军和红军要有置换，优秀的蓝军可以做红军司令。

以下为任正非在2019年11月27日《20分钟》的讲话全文：

1、采购体系也要产生品类场景师，选拔最明白的专家担任，只专一行，深度积累。

像代表处的合同场景师一样，采购体系部分专业岗位也要建立“场景师”的概念。比如采购是按品类管理的，品类管理场景师要找最明白的专家来担任，只专某一方面，坚持积累。代表处的合同场景师是不流动的，一直待在一个国家或者几个小国里，因为他是对当地作战最明白的专家，职级可以比代表还高。所以，采购的场景师也无需通过流动换岗才能升职加薪，就原地升官，职级可能比行政AT主任高。

我们鼓励一些岗位“爱一行、专一行”，沿着原来成熟的路继续向前走，走到“高山”上去。不要盲目跨行，跨一个行，像电子跳跃一样就会垮一个能量台阶。

2、红军评委会有任期制，避免评审体系老化；蓝军和红军要有置换，优秀的蓝军可以做红军司令。

我多次说过，红军司令都要去蓝军洗礼，若打不败红军，就不再返回来了，可以下连当兵去。

技术蓝军的方案在红军评委会多次全票不通过，后来证明蓝军对了，虽然这只是一个特例，但给我们的启发就是公司计划机制存在问题：一是过去散兵线太长，二是现在的评审机制老化，要加快对评审专家的优化。评审专家要有任期制。这些项目评审是应该的，如果不评审，容易各自为政。但是现在的评审体系老化了，一定要有优化措施，否则就压制了新生力量和新生解决方案。

红军评委会应该采用任期制，评委改组时，1/3、1/3的更替。保留的2/3人员起传帮带，新1/3是新鲜血液。蓝军和红军是可以置换的，我曾多次讲，在蓝军毕业了，才能做红军司令。谁冲上去，就要认同谁，这才叫“结果导向”。

（徐直军：蓝军实验室的使命是颠覆现有产品的组织架构。如果红军和蓝军有对立或相反意见时，不能相互评审，要上升到上层组织去评审。）