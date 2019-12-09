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频谱资源多就是任性：T-Mobile称不打算依赖频谱共享推动5G

2019/12/9 16:46:08来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：沧海评论：

C114讯北京时间12月9日下午消息 T-Mobile美国无线网络工程和开发部门高级副总裁马克·迈克迪米德（Mark McDiarmid）透露，该运营商不打算像竞争对手那样依赖动态频谱共享（DSS），宣称这没有必要。

AT&T和Verizon之前曾强调DSS是其5G演进的关键推动力，这使他们可以在已经使用的频谱上快速部署下一代服务，而不必先清除其中的4G流量。两家运营商都告诉Mobile World Live，他们计划在2020年实施DSS。

但迈克迪米德在一场单独的采访中表示，T-Mobile美国对DSS的依赖将低于竞争对手，因为其低频5G部署是采用不受限制的600MHz频谱完成的。

他补充说，如果拟议的与Sprint的合并完成，中频5G部署将面临相同的情况，因为后者的2.5GHz频谱目前大多处于闲置状态。他表示，在不受闲置的毫米波频段进行部署也不需要DSS。

迈克迪米德承认T-Mobile美国可能会在某些市场使用DSS来增加容量，但他指出，DSS不会像其他运营商那样成为其5G战略的关键。

“这是项非常重要的功能承诺，承诺会做到一些以前所无法实现的奇迹。对某些运营商来说，很多事情都取决于它，它必须奏效……我已经很长时间没有遇到一项如此高风险的功能了。”

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关键词：TMobile5G

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