不同领域的“尖子”眼中的ASC世界大学生超算竞赛

ASC超算竞赛是世界规模最大的大学生超算竞赛，自2012年举办以来共有来自全球7000多参赛队员参加比赛，吸引了众多知名媒体的关注，其中不乏多次参与的人。

“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”，对于数以千计参加过ASC世界大学生超算竞赛的人来说，每个人对竞赛的理解可能都是与众不同的。今天，我们采访到3位不同领域的代表，看看他们眼中的ASC竞赛有何独到之处？

ASC竞赛充满新鲜感

Dan Olds，美国OrionX.net网站合伙人，HPC资深媒体人。他，是见证者。

Dan Olds是ASC竞赛的老朋友了，从ASC14开始就一直关注竞赛的各种消息。ASC给他最大的感受是“新鲜”，“每一届ASC竞赛都像是一次新的旅程，你不会知道在旅途中会遇见什么人、发生什么事。”

在Dan Olds看来，ASC竞赛新鲜感的来源是多样的，不仅仅是每年应用赛题的不同，还有很多元素，“ASC竞赛有多样化的举办地点，北京、上海、广州、太原、武汉、无锡、南昌、大连等，每年都不一样，这可以体验不同的当地文化。而且，在过去的两届比赛中，参赛队伍有机会体验到当时世界最快的超级计算机。”

Dan Olds在ASC超算竞赛美国宣讲会讲话

除此以外，Dan Olds认为ASC竞赛也是一个非常好的学习平台，“在比赛前组委会会安排一个系统的竞赛培训，这对参赛队伍很有意义。而且，虽然只有20支队伍能够进入最后的总决赛，但世界各地的高校都可以参加预赛选拔，这给了很多高校学习的机会。”

在Dan Olds眼中，SC、ISC和ASC这三项世界大学生超算竞赛有着很大的不同，“SC连续48个小时不间断比赛，ISC和ASC则比赛3天，有规定的时间段。SC更倾向于时间和系统的管理，ISC倾向于系统和应用的搭建和调优，而ASC则综合了ISC和SC的特点，即时间、系统、应用都有考察。此外，SC、ISC的基本参赛队伍都在16支左右，ASC在20支。”

Dan Olds认为海外高校应该多参与ASC竞赛，因为ASC除了有机会接触中国文化之外，还有很多特殊之处，“组委会免费为每个队伍提供浪潮的服务器与网络设备，不用自己去找赞助商，可以专注比赛。”

独特的文化氛围是ASC最吸引人的特质

德国埃尔朗根·纽伦堡大学（FAU）的Eva Dengler今年第一次来到中国，参加了在大连理工大学举办的ASC19总决赛。她，是参与者。

“热情”是Eva Dengler对中国的第一印象，“长达13个小时的行程虽然让人有些疲惫，但在机场我们受到了热情的接待，让我们很快就消除了踏上新国度的陌生感。”

在Eva Dengler看来，ASC竞赛致力于营造一种独特的竞赛文化氛围，这一点非常不同。“每个参赛队都会配备一个专门的志愿者全程跟随，带你了解当地的文化、景点和饮食。我们接触到了与德国不同的教育体系、品尝了不一样但好吃的中国饭菜、领略了很有当地特色的人文和自然景观。”

德国埃尔朗根·纽伦堡大学（FAU）参赛队员Eva Dengler

在采访中，虽然ASC19的总决赛已经结束了半年，但Eva Dengler对ASC19的印象仍仿佛停留在昨日。“比赛阶段我们拿到了很棒的硬件平台搭建竞赛系统，做了有意思的应用优化。ASC19的竞赛场地非常好，体育场的竞赛环境给我们的感觉非常棒。而且在比赛中我们还有机会认识到了很多来参赛的不同国家的高校参赛队。”

大脑的记忆有着独特的唤醒机制，一段熟悉的旋律可能会让你回忆起某个人、某段往事，美食也有着同样的魔力。锅包肉这道东北美食已经成为Eva Dengler中国之行的一个符号，或许在未来的某一天当她再次品尝到这道色泽金黄、口味酸甜的美食的时候，会勾起ASC19那段难忘的回忆。

ASC竞赛最难

廖秋承，现任上海交通大学参赛队的指导老师。他，是指导者。

在成为指导老师之前，廖秋承曾经是上海交通大学参赛队的队员、队长，随队参加过ISC、SC和ASC三大超算竞赛。在他看来，ASC竞赛是三个比赛中最难的，“ASC更加像一个正式的竞赛比拼，我们每个参加的队伍感到很大的竞赛压力；ISC有点偏体验和趣味性，可以准许参赛队有很多硬件方面的创新；SC与实际超算科研结合更紧密，更注重沟通和团队合作。”

目前，2020 ASC世界大学生超级计算机竞赛（ASC20）已经开启全球报名，所有高校可以通过大赛官网提交报名申请，参与到这项全球规模最大、竞争最激烈的超算赛事中。

ASC20首场宣讲会

据透露，在美国SC大会期间举行的ASC20首场说明会上，瑞士ETH Zurich、美国普渡大学、北卡州立大学、威克森李大学、伊利诺伊州立大学香槟分校、橡树岭实验室代表队、密歇根大学、马里兰大学、滨州大学、俄亥俄州立大学数十所海外高校已表达报名意愿，确定报名的高校包括太原大学、华中农大、西南石油大学、华中科大、北京工业大学等。