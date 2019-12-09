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2K宣布成立新工作室，《生化奇兵》系列新作研发中

2019/12/9 21:46:36来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月9日消息 据2KGames中国官方消息， 2K今天宣布成立Cloud Chamber，这是该公司旗下最新的全资游戏开发工作室。Cloud Chamber将在两个地点组建其团队：2K位于加利福尼亚州诺瓦托的旧金山湾区总部，以及魁北克省蒙特利尔，这是加拿大有史以来第一个2K工作室的办公室。此外，2K还宣布，Cloud Chamber已经开始致力于全球知名的BioShock（《生化奇兵》）系列的下一次迭代，该系列将在未来几年内开发。

2K总裁David Ismailer表示，“随着我们不断增长我们的产品组合，我们仍然受到进一步投资于我们宝贵的知识产权的鼓舞。BioShock是上一代游戏机中最受欢迎、最受好评和评价最高的一款。我们迫不及待地想看看它强大的叙事和标志性的第一人称射击游戏未来的发展方向，我们在Cloud Chamber的新工作室团队将引领这一潮流。”

Kelley Gilmore是一位22年的行业老手，迄今为止已售出40多款游戏，她将担任CloudChamber的全球工作室负责人，并成为2K历史上第一位领导开发工作室的女性。她丰富的经验超越了游戏制作，营销方向和公关管理，包括近二十年在另一个2K全资工作室，Firaxis Games，从事游戏系列，如席德·梅尔的文明和幽浮。

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关键词：2K生化奇兵

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